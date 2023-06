Puto, ktoré pretrváva: otec a dcéra pracujú spolu v Amazone

19.6.2023 (SITA.sk) - Deň otcov sa každým rokom teší väčšej obľube aj na Slovensku. Deti obdarovávajú svojich otcov nielen pozornosťou ale aj darčekmi. Zamestnanci Amazonu, Rebeka a jej otec Ján však považujú za najväčší dar radosť toho druhého.

Ján prišiel do Amazonu v roku 2019. Predtým pracoval s Rebekou v inej firme. Práca spolu im nielen vyhovovala, ale ich aj tešila. "Nepracovali sme na jednom oddelení, ale chodili sme spolu do roboty aj naspäť domov. Bolo to aj dobré, aj pohodlné," hovorí Rebeka.

Z predchádzajúceho zamestnania sa Ján rozhodol odísť pre flexibilnejší rozvrh práce, ktorý ponúkal práve Amazon. Rebeka nastúpila pár mesiacov po ňom, keď jej otec hovoril o výhodách a benefitoch svojho zamestnania. "Amazon je pracovisko, ktoré doporučujem každému. Vzhľadom na to, že je možnosť si vybrať na akých zmenách chcem pracovať a nastaviť si to, je tam jednak sloboda, ako aj možnosť na sebe ďalej pracovať. A to je veľmi zaujímavé," opisuje Ján. "Ja robím od utorka do piatku a tiež mi to veľmi vyhovuje," súhlasí Rebeka.

V súčasnosti zohrávajú otcovia v rodine čoraz rozmanitejšiu škálu rolí, od živiteľa rodiny cez opatrovateľa, mentora až po priateľa. Sú tu na to, aby viedli a podporovali svoje deti počas životných vzostupov a pádov, aby sa podieľali na ich radostiach a problémoch a aby im v núdzi podali ruku. A takým otcom sa snaží byť aj pán Ján.

V Amazone pracuje aj Jánov syn. I keď s deťmi už spolu nebývajú, stále si cení a užíva možnosť tráviť s nimi čas v práci. "Dobré je to, že sa dokážeme porozprávať a mám o nich prehľad," smeje sa Ján. "Viem im poradiť, ale tiež si vieme vymeniť názory, niečo ide lepšie Rebeke, niečo zas mne. Vieme sa teda porozprávať aj po profesnej stránke."

Okrem času, ktorí spolu radi trávia nielen v práci, oslavujú svoj vzťah aj darčekmi. Podľa Rebeky však iba jeden deň v roku za všetko, čo pre svoje deti otec robí, nestačí, a otcovskú rolu v živote svojich detí treba oceniť častejšie. "Mama aj otec nás učili, že na prejav láskavosti k rodine nepotrebujeme len jeden deň, ale hocikedy môžeme dať otcovi – a mame tiež – nejakú drobnosť. Aj keď ideme na dovolenku, vždy na nich myslím, vždy im niečo prinesiem. Ale aj keď iba vidím niečo pekné, čo viem, že by ho potešilo, tak to proste kúpim," usmieva sa Rebeka.

Avšak jedným z najlepších spôsobov, ako urobiť otcovi radosť na Deň otcov, je dať mu premyslený darček. Nemusí byť drahý, ale malo by to byť niečo, čo ocení a využije. Na základe Rebekiných slov je výbornou voľbou na darček pre svojho otca jedlo! "Čokoládu a oriešky, to miluje! A ešte ovocie, to viem, že tým nikdy nič nepokazím," smeje sa Rebeka.

Ján však vie, kde sú tie dôležité hodnoty. "Od detí ma vždy najviac poteší, keď sa cítia dobre, že sa majú dobre. To ma teší úplne najviac. Ostatné veci, keď je človek zdravý, spokojný, tak toto je to dôležité. A že si deti žijú šťastný život, žijú si dobre, sú zdravé. Niet väčšieho potešenia pre rodiča, než šťastné deti," otcovsky uzatvára Ján.

Deň otcov je mimoriadny deň, ktorý sa oslavuje na celom svete na počesť lásky, vedenia a podpory od otcov a dôležitej úlohy, ktorú zohrávajú v živote svojich detí.

