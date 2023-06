Putin vyplatí 114 eur utečencom, ktorí do Ruska prídu z Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vláde, aby urýchlene vyplatila po 10.000 rubľov (114 eur) každému utečencovi, ktorý do Rostovskej oblasti na juhu Ruska príde z Donbasu, oblasti na východe Ukrajiny ovládanej proruskými silami.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že platby sa uskutočnia z rezervného fondu ruskej vlády, uviedla v nedeľu agentúra Interfax.

V Rostovskej oblasti na juhu Ruska platí od konca týždňa režim mimoriadnej situácie; Volgogradská a Voronežská oblasť sú od 19. februára kvôli evakuácii obyvateľov samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) v stave najvyššej pohotovosti.





Podľa Interfaxu je na prijatie utečencov z Donbasu pripravených 26 regiónov Ruska.





Samotní utečenci podľa spravodajského webu Znak.com novinárov informovali, že na hraniciach s Ruskou federáciou sa po začatí evakuácie tvorili dlhý kolóny áut.





"Tí, ktorí prekročia hranicu (do Ruska), nevedia, ako ďalej," uviedli a vysvetlili, že ubytovacie kapacity nestačia, je aj nedostatok jedla, chýbajú toalety i umyvárne. Medzi utečencami je veľa žien a malými deťmi.





Mnohým evakuovaným sa nedarí spojiť sa telefonicky s príbuznými v Rusku a nemajú ani možnosť vrátiť sa, lebo ruské pohraničné úrady ľudí späť na územie Ukrajiny nepúšťajú.

Spravodajský web Znak.com tvrdí, že mnohí ľudia vysídlení zo samozvaných proruských republík v Donbase sú "rozhorčení, že ich v noci vyviedli von, za kvílenia sirén, naložili do autobusov" a odviezli, pričom následne bola hranica pre vstup na okupované územie Ukrajiny uzavretá.





Ukrajinský novinár Denis Kazanskyj zverejnil na sieti Facebook video, v ktorom figurujú "obyvatelia Donbasu deportovaní do Ruska a pobúrení podmienkami presídlenia".





Správanie sa úradov k evakuovaným označil Kazanskyj za "výsmech ľuďom v mene propagandistického obrazu".





Ukrajinská ombudsmanka pre ochranu ľudských práv Ľudmyla Denisovová už v piatok uviedla, že proruské úrady z Donbasu odvádzajú starých ľudí a deti "prakticky násilím". Vyzvala ľudí, ktorí žijú na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny, aby "nepodľahli provokáciám okupantov a zachovali pokoj".

Ozbrojené konflikty medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami v Donbase prebiehajú od roku 2014, keď Rusko obsadilo a anektovalo polostrov Krym. Na území Doneckej a Luhanskej oblasti separatisti vyhlásili ľudové republiky - Ukrajina ich označuje termínom "dočasne okupované územia".





Vo štvrtok, 17. februára, sa situácia v Donbase prudko vyhrotila. Podľa veliteľstva ukrajinských síl bolo ostreľovaných 30 osád na územiach kontrolovaných Ukrajinou, zasiahnutá bola materská škola a niekoľko škôl, kde boli v tom čase deti. Zranili sa dvaja vojaci a päť civilistov.





Ostreľovanie pokračovalo aj ďalšie dni - vrátane nedele, pričom útoky na svoje pozície hlásili aj proruské sily.





V tejto situácii DĽR a LĽR oznámili evakuáciu časti obyvateľstva do Ruska. Vodca militantov LĽR Leonid Pasečnik obvinil ukrajinské sily, že vytvorili "pôsobivú údernú skupinu" a údajne plánujú "hlboký prielom" na územie Luhanskej oblasti.





Ukrajinskí novinári upozorňujú na to, že v roku 2008, niekoľko dní pred inváziou do Gruzínska, Rusko evakuovalo obyvateľstvo Južného Osetska - rovnako ako sa to deje na Donbase v roku 2022.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.