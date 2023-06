Putin vyhlásil, že do služby čoskoro nasadia balistické rakety s prezývkou Satan 2 (foto)

21.6.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin povedal, že čoskoro nasadia do aktívnej služby novú generáciu balistických striel Sarmat. Tie sú schopné uniesť 10 i viac jadrových hlavíc, informuje spravodajský portál Sky News.

Rozvoj jadrovej triády

Vyjadril sa tak v prejave k absolventom vojenských akadémií, pričom povedal, že Rusko bude pokračovať v zlepšovaní ozbrojených síl na základe „neoceniteľných“ skúseností nadobudnutých počas špeciálnej vojenskej operácie, ako Kremeľ nazýva vojnu na Ukrajine, informuje na svojom webe televízia CNN.

„Najdôležitejšou úlohou je tu rozvoj jadrovej triády, ktorá je kľúčovou zárukou ruskej vojenskej bezpečnosti a globálnej stability,“ vyhlásil Putin.

Vojaci sú prevybavovaní

Zhruba polovica jednotiek a útvarov v Strategických raketových silách je podľa neho vybavená raketovými systémami Jars.

„Vojaci sú prevybavovaní modernými raketovými systémami s hypersonickou hlavicou Avangard. V blízkej budúcnosti prevezmú bojovú službu prvé odpaľovacie zariadenia komplexu Sarmat s novou ťažkou raketou,“ dodal.

Raketa RS-28 Sarmat na tekutý pohon, ktorá má prezývku Satan 2, má 35 metrov a dolet 18-tisíc kilometrov. Je schopná uniesť prinajmenšom 10 hlavíc, ktoré môžu byť aj jadrové, pričom ich každú možno namieriť na iný cieľ. Tiež je schopná uniesť spomenutý hypersonický klzák Avangard. Strely mali nasadiť už minulý rok.

Odpálenie rakety RS-28 Sarmat. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP.

