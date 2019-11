Putin sa vyhráža útokom európskym krajinám, ktoré rozmiestnia americké rakety

MOSKVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Na európske krajiny, ktoré rozmiestnia na svojom území americké rakety stredného doletu, sa bude musieť Rusko upriamiť a možno na nich aj zaútočiť.

V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní s talianskym premiérom Giueseppem Contem vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Reagoval tak na avizovaný zámer USA odstúpiť od zmluvy obmedzujúcej zbrane stredného doletu. Americký prezident Donald Trump cez víkend uviedol, že USA by ich znova mali začať vyvíjať, keďže Rusko tak už dávno koná. O ich rozmiestňovaní v Európe Trump nehovoril.

Putin nechce Európu vystavovať nebezpečenstvu

"Ak ich rozmiestnia v Európe, budeme musieť samozrejme odpovedať rovnako. Európske krajiny, ktoré by s tým (rozmiestnením amerických rakiet - pozn. SITA) súhlasili, by si mali byť vedomé, že tak vystavujú svoje územie hrozbe možného odvetného útoku. To je celkom logické," vyhlásil v stredu Putin. Ruský prezident nešpecifikoval, v čom mu príde logické na rozmiestnenie zbraní reagovať rovno útokom.

"Neviem, prečo by sme mali vystavovať Európu takémuto nebezpečenstvu. Nevidím pre to žiadny dôvod. Chcel by som zopakovať, že to nie je naša voľba. My to nechceme," dodal Putin.

Americký prezident Trump cez víkend pohrozil odstúpením od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF), ktorú ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Spojené štáty dlhodobo obviňujú Rusko, že túto zmluvu nedodržiava a vyvíja zbrane, ktoré zmluva zakazuje.

Rusko podľa USA porušuje zmluvu

Podľa Trumpa to už Spojené štáty nemôžu ďalej akceptovať. "Rusko túto zmluvu porušuje, porušuje ju už dlhé roky. A my im už nedovolíme porušovať jadrovú dohodu a len tak si vyrábať jadrové zbrane, zatiaľ čo my nemôžeme," povedal americký prezident.

Podľa Trumpa je pre Spojené štáty navyše nebezpečné aj to, že takéto zbrane vyvíja aj Čína, hoci tá nie je signatárom tejto zmluvy. "Budeme musieť aj my vyrábať tieto zbrane. Ibaže by za nami prišlo Rusko aj Čína a povedali by: ´Začnime byť naozaj rozumní a prestaňme tieto zbrane vyrábať všetci.´ Ale ak to robí Rusko, a ak to robí Čína, a len my to dodržiavame, tak to je neakceptovateľné," vyhlásil Trump.

Zmluva o jadrových zbraniach stredného doletu zakazuje Spojeným štátom aj Rusku vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov. Nevzťahuje sa na rakety odpaľované z mora. Spojené štáty obviňujú Rusko z porušovania tejto zmluvy už dlhé roky, obvinenia na adresu Moskvy, že vyvíja nedovolené zbrane, zaznievali už zo strany predchádzajúcej Obamovej administratívy. Rusko tieto obvinenia vždy odmietalo. Jasným porušením zmluvy je podľa Spojených štátov napríklad vývoj nového ruského raketového systému 9M729.





