Putin sa proti COVID-19 nedá zaočkovať verejne, v Rusku pribudlo ľudí skeptických voči Sputniku

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa nechá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 neverejne. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok novinárom povedal, že Putin „nikdy nepodporoval“ očkovanie na kameru a ani sa mu to nepáči.

Či Putin absolvuje očkovanie vo vakcinačnom zariadení alebo mu vakcínu prinesú do jeho kancelárie či domu, Peskov nešpecifikoval. Uviedol len, že to spravia tak, aby to čo najmenej ovplyvnilo prezidentov rozvrh.

Prezident otáľa, ľudia váhajú

Hovorca nepovedal, ktorú z troch vakcín registrovaných v krajine podajú Putinovi. Zdôraznil však, že všetky tri sú „absolútne dobré, spoľahlivé a účinné“.

Ruské úrady dali zelenú trom domácim vakcínam - Sputnik V, EpiVacCorona a CoviVac, pričom všetky schválili pred dokončením posledného štádia testov.

Putin sa necháva zaočkovať niekoľko mesiacov po tom, čo v Rusku odštartovala vakcinačná kampaň. Kritici Kremľa argumentujú, že Putinovo otáľanie s očkovaním prispelo k už existujúcemu váhaniu ohľadom očkovania v krajine.

Pre kampaň vraj robí veľa

Keď sa novinári Peskova spýtali, či by sa Putin nechal zaočkovať na kameru, aby podporil vakcinačné úsilie, hovorca kontroval, že ľudia o ňom budú počuť a on už na podporu kampane robí veľa.

„Prezident ... venuje pomerne značný čas svojej pracovnej doby podujatiam, diskusiám, stretnutiam súvisiacim s očkovaním, výrobou vakcín a podobe. Prezident teda robí veľa pre propagandu vakcín," povedal Peskov.





V 146-miliónovom Rusku dosiaľ zaočkovali najmenej jednou dávkou vakcíny 4,3 % obyvateľstva, teda len 6,3 milióna ľudí.





Prieskumy verejnej mienky agentúry Levada ukazujú, že v ostatných mesiacoch stúpol počet ľudí, ktorí sa zdráhajú zaočkovať vakcínou Sputnik V. V decembri to bolo 58%, no vo februári už 62%.

