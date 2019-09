Putin pozastavil účasť Ruska na zmluve o jadrových zbraniach, dôvodom je postoj USA

Spojené štáty vo februári oznámili odstúpenie od INF, ktoré by malo nadobudnúť platnosť po šiestich mesiacoch od oznámenia, ak by Rusko zmluvu nezačalo dodržiavať. Moskva popiera, že by zmluvu nedodržiavala. Naopak tvrdí, že zmluvu porušili USA, a to nasadením zariadení protiraketovej obrany vo východnej Európe, ktoré by mohli namiesto protibalistických rakiet vystreľovať riadené strely. To Washington popiera.