Putin podporil navrhovanú zmenu ústavy, umožní mu usilovať sa o znovuzvolenie za prezidenta

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok podporil navrhovanú zmenu ústavy, ktorá by mu umožnila usilovať sa o znovuzvolenie za prezidenta po skončení jeho súčasného funkčného obdobia v roku 2024. Šéf Kremľa podporil návrh poslankyne Štátnej dumy, niekdajšej kozmonautky a prvej ženy vo vesmíre, Valentiny Tereškovovej, ktorá navrhla, aby zrušili limit pôsobenia prezidenta na dve funkčné obdobia alebo prijali zmeny, ktoré by nerátali Putinove štyri funkčné obdobia. Poslanci dolnej komory parlamentu s návrhom Tereškovovej súhlasili a podporili aj sériu ústavných zmien, ktoré v januári navrhol Putin, píše agentúra AP.

Putin v utorok poslancom povedal, že je proti zrušeniu limitov týkajúcich sa prezidentského pôsobenia, podporil však myšlienku, že ak by došlo k úprave ústavy, obmedzenie na dve funkčné obdobia by začalo platiť od roku 2024. "Pokiaľ ide o návrh na zrušenie obmedzení pre akúkoľvek osobu, vrátane držiteľa úradu, ktorý by umožňoval kandidovať vo voľbách, je táto možnosť možná," povedal v príhovore poslancom. Zároveň dodal, že ústavný súd musí ale rozhodnúť o tom, či je tento krok legálny.

Prezident sa prihovoril poslancom v deň rozhodujúceho druhého čítania navrhovaných ústavných zmien. Tie poslanci podporili v pomere 382 za a žiaden proti, pričom 44 zákonodarcovia sa zdržali hlasovania. Tretie čítanie bude podľa AP už len formalita.

Šesťdesiatsedemročný Putin je pri moci už vyše 20 rokov, teda dlhšie než ktorýkoľvek iný ruský či sovietsky líder od čias Josifa Stalina. Prvý raz sa stal prezidentom v roku 2000 a v tejto funkcii pôsobil do roku 2008, keď mu ústavné obmedzenia zabránili kandidovať aj na tretie funkčné obdobie. Potom bol premiérom a do prezidetnského kresla sa vrátil v roku 2012.

