Putin nariadil armáde začať misiu v dvoch povstaleckých republikách na východe Ukrajiny (video)

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil operáciu „na udržanie mieru“ na východnej Ukrajine. Informoval o tom Kremeľ. Podľa agentúry AP však zatiaľ nie je jasné, či alebo kedy do krajiny vstúpia ruské vojská.

Oznámenie nasleduje po rýchlom vývoji počas dňa, keď Putin oznámil uznanie nezávislosti samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ukrajinského územia a kontrolujú ich proruskí separatisti. Spojené štáty aj Európska únia tento krok odsúdili a oznámili uvalenie ďalších sankcií.

O uznaní Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky rozhodol na stretnutí jeho bezpečnostnej rady. Podľa následného vyhlásenia Kremľa o svojom rozhodnutí povedal lídrom Francúzska a Nemecka.

Uznanie nezávislosti separatistických republík je len podpora násilia a nenávisti, uviedol slovenský premiér Eduard Heger v reakcii na prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina.

„Po anexii Krymu Rusko pokračuje v praktikách, ktoré nevedú ani k mieru, ani k prosperite, ani k dobrému spolunažívaniu Ukrajincov a Rusov,“ uviedol predseda vlády. Uznaním separatistických republík budú podľa Hegera trpieť obyčajní ľudia. Premiér si váži rozvážny postoj Ukrajiny, „ktorá sa snaží nedávať ruskému imperializmu zámienku na inváziu“. Tým podľa neho chráni životy Ukrajincov aj Rusov.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odsúdil rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať za nezávislé štáty dve separatistické oblasti ležiace na východe Ukrajiny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR). Uviedol pritom, že takýto krok je porušením tzv. minských dohôd, informuje agentúra AFP.

Stoltenberg povedal, že Rusko týmto rozhodnutím "ešte viac podkopáva suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, oslabuje snahy o vyriešenie konfliktu a porušuje minské dohody", ktoré taktiež podpísalo.

Európska únia ohlásila, že zavedie sankcie voči jednotlivcom zapojeným do "nezákonného aktu" uznania separatistických oblastí na východe Ukrajiny - Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) zo strany Ruska za nezávislé štáty.

Biely dom v pondelok večer oznámil, že americký prezident Joe Biden nariadi nové sankcie voči separatistickým regiónom na východe Ukrajiny, ktoré sa rozhodol uznať ruský prezident Vladimir Putin za nezávislé štáty. Informovala o tom agentúra AP.

Ruské rozhodnutie uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku sa musí stretnúť s jednoznačnou odpoveďou a okamžitými sankciami. V reakcii na krok ruského prezidenta Vladimira Putina to prostredníctvom Twitteru uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki.

"(Krok Ruska) znamená odmietnutie dialógu a očividné porušenie medzinárodného práva. Ide o akt agresie voči Ukrajine, ktorý sa musí stretnúť s jednoznačnou odpoveďou a okamžitými sankciami. Je to jediný jazyk, ktorému Putin rozumie. Vyzývam na urýchlené zasadnutie Európskej rady, aby sa prediskutovala táto záležitosť," napísal Morawiecki na Twitteri.

Putin o svojom rozhodnutí pred podpísaním dokumentov telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Scholz rozhodnutie uznať nezávislosť Donbasu odsúdil a vyzval ruského prezidenta na deeskaláciu situácie a stiahnutie vojakov od hraníc s Ukrajinou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteri informoval, že o udalostiach z posledných hodín diskutoval s americkým prezidentom Joeom Bidenom a plánuje rozhovor aj s Johnsonom. V súvislosti so situáciou zvolal bezpečnostnú radu.

Biely dom oznámil, že Biden vydá nariadenie zakazujúce Američanom obchod a financovanie spomenutých separatistických území, do nich aj v nich. Nariadenie tiež poskytne právomoc uvaliť sankcie na každú osobu, ktorá sa rozhodne pôsobiť v týchto oblastiach Ukrajiny, avizuje vo vyhlásení s tým, že Washington čoskoro oznámi aj iné opatrenia „súvisiace s dnešným očividným porušením medzinárodných záväzkov Ruska“. Biely dom zároveň zdôraznil, že tieto opatrenia sú iné ako tie, čo majú pripravené so spojencami a partnermi pre prípad ruskej invázie na Ukrajinu.

Na území neuznanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky na východe Ukrajiny hlásia očití svedkovia veľké množstvo obrnených vozidiel, informuje ruská agentúra Interfax.

