Putin je pripravený na ďalšie stretnutia s Trumpom, prezident USA má pozvanie do Moskvy

MOSKVA 27. júla (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený pricestovať do Washingtonu, ak budú správne podmienky, a je tiež pripravený pozvať svojho amerického kolegu Donalda Trumpa do Moskvy.

Vyjadril sa tak počas brífingu na summite krajín hospodárskeho zoskupenia BRICS v juhoafrickom Johannesburgu, len niekoľko dní po tom, čo po ich stretnutí v Helsinkách Trump navrhol, aby ruský prezident pricestoval do USA.

Putin chce vhodné podmienky na prácu

"Dobre rozumiem tomu, čo povedal prezident Trump. Jeho prianím je uskutočniť ďalšie stretnutia. Som na to pripravený," cituje Putina ruská štátna tlačová agentúra RIA-Novosti. "Som pripravený ísť do Washingtonu, ale opakujem, ak budú vytvorené vhodné podmienky na prácu," dodal.



Podľa Putina Trump už pozvanie do Moskvy má. "Sme pripravení pozvať prezidenta Trumpa do Moskvy. Mimochodom, on už také pozvanie má, to som mu povedal," vyjadril sa Putin bez bližšieho vysvetlenia.

Stretnutie po skončení vyšetrovania

Trump navrhol, aby sa Putinova návšteva USA konala na jeseň. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton neskôr uviedol, že stretnutie sa uskutoční po tom, ako skončí vyšetrovanie ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb.

To by znamenalo, že návšteva ruského prezidenta v Spojených štátoch by sa mohla konať až v roku 2019.





