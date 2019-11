Puigdemont sa vrátil do Belgicka, pokračuje so snahami o podporu pre katalánske sebaurčenie

BRUSEL 28. júla (WebNoviny.sk) - Bývalý katalánsky prezident Carles Puigdemont sa v sobotu ráno vrátil do Belgicka, kde si podal ruku so súčasným katalánskym prezidentom Quimom Torrom.

Ten prišiel do krajiny zo Španielska. Politik predtým vyhlásil, že po návrate do Belgicka bude pokračovať so svojimi snahami o získanie európskej podpory pre katalánske sebaurčenie.



ušiel zo Španielska, ktoré naňho vydalo zatykač pre obvinenia zo vzbury a zneužívania verejných financií, v súvislosti so zakázaným októbrovým referendom o nezávislosti Katalánska. Nemecká polícia ho zadržala v marci po tom, ako sa snažil dostať sa z Fínska do Belgicka. Politik odvtedy nemohol opustiť krajinu a čakal na rozhodnutie súdu o jeho vydaní do Španielska.

Súd v meste Schleswig začiatkom júla povolil jeho vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprenevery, nie však v prípade obvinení zo vzbury. To znamená, že ho v Španielsku mohli postaviť pred súd len pre podozrenia, že zneužil verejné fondy. Španielsko v reakcii na verdikt stiahlo voči politikovi európsky zatykač a nemecký súd o deň neskôr na to zase zareagoval formálnym ukončením procesu jeho vydania, čo mu umožnilo opustiť Nemecko.





