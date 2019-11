Puigdemont sa môže uchádzať o kreslo v Európskom parlamente, rozhodli súdy v Madride

MADRID 6. mája (WebNoviny.sk) - Bývalý katalánsky prezident Carles Puigdemont a ďalší dvaja predstavitelia katalánskych separatistov, ktorí pred zatknutím ušli do zahraničia, sa môžu zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.

V pondelok o tom rozhodli tri madridské súdy, ktoré tak zrušili nariadenie volebnej komisie. Tá predtým uviedla, že trojica sa nemôže uchádzať o kreslá v parlamente. Separatisti vyhlásili, že volebná komisia porušila ich demokratické práva.

Všetci traja ušli zo Španielska po tom, ako sa v roku 2017 zapojili do neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska. Puigdemont a Toni Comín sa usídlili v Belgicku, Clara Ponsatí zas vo Veľkej Británii.

Ak by vo voľbách uspeli, museli by sa najprv vrátiť do Španielska, kde by osobne dostali oficiálne poverenie. V krajine im však stále hrozí zatknutie.

