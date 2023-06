Prysmian Kablo plánuje rozšíriť závod a vyrábať medené káble, čím vzniknú nové pracovné miesta

Spoločnosť Prysmian Kablo, s.r.o, Bratislava plánuje rozšíriť svoj výrobný závod v priemyselnom parku Záborské (okres Prešov).

Výroba v novej prístavbe

Prístavba k existujúcemu závodu má vyrásť na pozemkoch s výmerou viac ako 20 500 metrov štvorcových, ktoré spoločnosť kúpila od mesta Prešov v roku 2021 za takmer 720-tisíc eur s DPH.

Po rozšírení sa zvýši počet zamestnancov spoločnosti o 50, čím stúpne na viac ako 350. Vyplýva to z predloženého zámeru spoločnosti podanej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Podnik v ňom nekonkretizuje výšku investície.

V navrhovanom rozšírení výrobnej haly existujúceho závodu v priemyselnom parku Prešov – Záborské plánuje spoločnosť výrobu medených káblov.

Výroba bude umiestnená v novej prístavbe, ktorej súčasťou je potrebná infraštruktúra a nová skladovacia a expedičná hala. Realizácia celého rozšírenia závodu sa predpokladá v jednom kroku.





„Rozšírenie výrobného závodu pozostáva z prístavby k existujúcej výrobnej hale s rozmermi zhruba 80 x 132 metrov, novostavby skladovej a expedičnej haly rozmerov približne 80 x 72 metrov, rozšírenia spevnených plôch, oplotenia a úpravy a rozšírenia rozvodov inžinierskych sietí,“ konkretizuje spoločnosť vo svojom zámere.





Hala má vyrásť na ploche takmer 27-tisíc metrov štvorcových, pričom zastavaná plocha bude necelých 17-tisíc metrov štvorcových.

Priestor bude voľný a otvorený

Prístavba bude plošne aj priestorovo prepojená v celej šírke s existujúcou výrobnou halou. Zo severnej strany je k prístavbe pričlenený menší a nižší priestor, v ktorom sú navrhnuté šatne pre zamestnancov pre novú časť závodu, denná miestnosť, kancelária smenových majstrov, trafostanica a technické priestory.





Priestor novostavby skladovej a expedičnej haly bude taktiež voľný a otvorený. V hale bude umiestnený regálový systém na skladovanie surovín a výrobkov a vstavok, v ktorom bude kancelária.





Všetky priestory v rozšírenej časti závodu budú jednopodlažné. Na streche prístavby haly aj skladovej haly je uvažované s osadením fotovoltaických panelov. Celá prístavba aj skladová hala je riešená bezbariérovo.

Prysmian Kablo, s.r.o., je súčasť koncernu Prysmian Group. Koncern patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom optických vlákien a telekomunikačných káblov.





Prysmian Group pôsobí 140 rokov vo viac ako 50 krajinách sveta spolu s vyše 30-tisíc zamestnancami. V Prešove firma pôsobí od roku 2006 (bývala Draka Comteq Slovakia, s.r.o., Prešov).





V súčasnosti má v priestoroch priemyselného parku v Záborskom vybudovaný závod na pozemkoch s rozlohou 60-tisíc metrov štvorcových, v ktorom zamestnáva viac ako 300 ľudí. Za rok 2021 vykázala tržby na úrovni 175 miliónov eur a zisk vo výške 4,94 milióna eur.

