Prvý zjazd sezóny sa stal korisťou Maxa Franza, Bendik skončil predposledný

LAKE LOUISE 25. novembra (WebNoviny.sk) - Prvý mužský zjazd novej sezóny Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach sa v kanadskom Lake Louise skončil triumfom Rakúšana Maxa Franza.

Na stupňoch víťazov mu robili spoločnosť dvaja Taliani. Dvadsaťdeväťročný rodák z Klagenfurtu Franz zvíťazil s náskokom 28 stotín sekundy pred Christofom Innerhoferom a 54 stotín pred Dominikom Parisom. Olympijský šampión z Pjongčangu 2018 Nór Aksel Lund Svindal skončil so stratou 8 desatín sekundy ôsmy. Práve Svindal má z minulosti výborné spomienky na Lake Louise. Na miestnej zjazdovke vyhral šesťkrát preteky v super G a dvakrát pridal aj triumf v zjazde. Jediný Slovák Martin Bendik bol v sobotu klasifikovaný na 68. priečke spomedzi 69 pretekárov v cieli. Bendik zaostal za víťazom o 5,32 s.

Bronzový medailista z MS 2017 v St. Moritzi Franz dosiahol druhý triumf v pretekoch SP v kariére. Prvýkrát vystúpil na najvyšší stupienok po zjazde vo Val Gardene v decembri 2016. Rakúšania radi pripomenuli, že Franz ukončil ich osemročné čakanie na víťazstvo v Lake Louise. V sezóne 2010/2011 triumfoval v Banff National Parku Michael Walchhofer. Zároveň sa rakúski fanúšikovia tešia z toho, že oboje mužské preteky novej sezóny SP sa skončili triumfom ich pretekára. Pred Franzom bol rovnako úspešný Marcel Hirscher v slalome v Levi. Obaja rakúski reprezentanti sú so 100 bodmi na čele priebežného celkového poradia Svetového pohára.

"Môj výkon bol solídny. V uplynulých týždňoch som mal problém s kolenom a nebol som si istý, ako sa to prejaví na trati. Po prvom tréningu som si však uvedomil, že môžem poriadne zatlačiť. To bolo potrebné aj v pretekoch. Teraz sa cítim na snehu výborne," uviedol Max Franz na webe FIS. Pre ORF ešte dodal: "Zdá sa, že som mal aj šťastie s vetrom. Vedel som, že na tejto trati musím byť rýchly, ak chcem uspieť. Číslo jeden na štarte mi dodalo potrebný adrenalín. Ak chcete, aby to celkovo vyšlo, musí všetko do seba zapasovať a to sa aj stalo."

V nedeľu majú muži v Lake Louise na programe super G so štartom o 20.00 h.

Lake Louise (Kan.) sobota Zjazd mužov: 1. Max Franz (Rak.) 1:46,18 min, 2. Christof Innerhofer +0,28 s, 3. Dominik Paris (obaja Tal.) +0,54, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,57, 5. Johan Clarey (Fr.) +0,64, 6. Beat Feuz (Švaj.) +0,67,... 8. Aksel Lund Svindal (Nór.) +0,80,... 68. Martin Bendik (SR) +5,32 Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 2 zo 41 pretekov): 1. Max Franz a Marcel Hirscher (obaja Rak.) po 100 bodov, 3. Christof Innerhofer (Tal.) a Henrik Kristoffersen (Nór.) obaja po 80, 5. Dominik Paris (Tal.) a Andre Myhrer (Švéd.) po 60 Poradie v hodnotení zjazdu vo SP (po 1 z 9 pretekov): 1. Max Franz (Rak.) 100 bodov, 2. Christof Innerhofer 80, 3. Dominik Paris (obaja Tal.) 60

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

