Prvý hurikán tohtoročnej sezóny silnie a mieri k pobrežiu Mexika

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Tichom oceáne smeruje k južnému pobrežiu Mexika a očakáva sa, že udrie pri tamojších turistických plážach a rybárskych mestách.

Silnejúci hurikán Agatha by mal dosiahnuť pevninu v pondelok v oblasti pri Puerto Escondido a Puerto Angel v štáte Oaxaca, v regióne kde sa nachádzajú aj turistické rezorty Huatulco, Mazunte a Zipolite. V oblasti medzi prístavom Salina Cruz a Lagunas de Chacahua vydali hurikánovú výstrahu.

V nedeľu ráno sa centrum hurikánu podľa amerického Národného hurikánového centra (NHC) nachádzalo zhruba 320 kilometrov západne - juhozápadne od Puerto Angel. Agathu sprevádzal vietor s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Hurikán sa pohybuje rýchlosťou 4 kilometre za hodinu smerom na sever až severozápad.

NHC varovalo, že by hurikán mohol vyvolať nebezpečné pobrežné záplavy a veľké, ničivé vlny. Očakáva sa, že do častí Oaxacy prinesie 250 až 400 milimetrov zrážok, čím sa zvyšuje riziko prívalových povodní a zosuvov bahna. Úrad civilnej obrany v Oaxace uviedol, že okraje hurikánu už zasahujú pobrežie.

