Prvá základná škola v Banskej Bystrici je už v oranžovej fáze, na koronavírus otestujú aj škôlkara

Dve deti z jednej domácnosti a jedna vychovávateľka boli pozitívne testovaní na koronavírus v základnej škole (ZŠ) na Uhlisku v Banskej Bystrici.

V troch triedach prerušili školskú dochádzku

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková, škola z tohto dôvodu prijala potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerušila školskú dochádzku v troch triedach prvého stupňa.

Škola sa tak zaradila do oranžovej fázy a v najbližších dňoch bude na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici otestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli do prvého kontaktu s nakazenými.

„Už v sobotu sme komunikovali s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sme konzultovali, ako v takomto prípade postupovať, keďže je to pre nás nová situácia. Trom triedam bolo nariadené riaditeľské voľno do času, kým nebudú všetci otestovaní tak, aby sme minimalizovali dopady a zamedzili ďalšiemu šíreniu nákazy.

Tak ako v prvej polovici roka, aj teraz vyzývam k zodpovednému správaniu a disciplíne,“ povedal po pondelkovom zasadnutí Krízového štábu mesta Banská Bystrica primátor Ján Nosko.

Škôlkara otestujú na COVID-19

Zároveň od pondelku ostáva zatvorená jedna trieda Materskej školy (MŠ) Magurská 14, ktorú navštevuje dieťa pozitívne testovaného rodiča. Prevádzka bola prerušená do času, kým nebude malý škôlkar otestovaný na prítomnosť koronavírusu.





V ďalšej ZŠ a MŠ Radvanská 1, kde bola 18. septembra prerušená prevádzka jednej triedy MŠ, sa ochorenie u dieťaťa nepotvrdilo a výchovno-vzdelávací proces obnovia v utorok 22. septembra.





Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva SR.

