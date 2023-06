Provokácie separatistov na Donbase musia skončiť, vyhlasuje Korčok

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Provokácie na Donbase sa musia okamžite skončiť. Vyhlásil to v sobotu 19. februára minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) s tým, že situácia na Donbase sa ďalej vyhrocuje. Stanovisko ministra poskytol komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„V priamom prenose vidíme, že separatistom nestačí, že už roky porušujú medzinárodné právo a suverenitu nášho suseda. Stupňujú provokácie a je evidentné, že chcú zabrániť mierovému riešeniu súčasného napätia,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Ako doplnil, jediný, kto môže tento nebezpečný hazard zastaviť, je Ruská federácia. „Očakávam, že ruská strana zasiahne, o to viac, že sama stále signalizuje ochotu hľadať riešenie za rokovacím stolom. Preto je dôležité, že sa pripravuje stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a USA a naďalej prebieha dialóg,“ uzavrel Korčok.

Ukrajinská armáda uviedla, že delostrelecká paľba v sobotu zabila vojaka v časti Doneckej oblasti, ktorá je pod kontrolou vládnych síl. Separatisti podľa armády umiestňujú delostrelectvo v obytných zónach a snažia sa vyprovokovať odpoveď.

Ukrajina poprela, že plánuje nejakú ofenzívu. Rusko, naopak, informovalo, že najmenej dva delostrelecké granáty vystrelené z tej časti východnej Ukrajiny, ktorá je pod kontrolou kyjevskej vlády, dopadli na ruské územie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba toto tvrdenie odmietol ako „falošnú správu".

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

