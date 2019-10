Proti Tottenhamu sme si mohli prehrať titul, odfúkol si Guardiola

MANCHESTER 21. apríla (WebNoviny.sk) - Tri dni po štvrťfinálovom konci vo futbalovej Lige majstrov 2018/2019 nastúpili hráči anglického klubu Manchester City opäť proti Tottenhamu Hotspur aj v tamojšej Premier League.

"Citizens" doma na Etihad Stadium zdolali "kohútov" najtesnejším rozdielom 1:0 a ustrážili si líderskú pozíciu v tabuľke.

Psychicky náročný zápas

Mužstvo trénera Josepa Guardiolu má štyri kolá pred koncom 86 bodov. Druhý Liverpool (85) potrebuje na zisk majstrovskej trofeje minimálne jedno zaváhanie ManCity, čo si uvedomuje aj 48-ročný Španiel.

"Všetko je stále v našich rukách. Po stredajšom vypadnutí z LM to bolo pre nás náročné hlavne po psychickej stránke. Vedeli sme, že v dueli s Tottenhamom by sme si mohli prehrať titul v Premier League. Bojujeme oň s najlepším tímom Liverpoolu v histórii a jedným z najlepších mužstiev, aké som kedy videl hrať," vyhlásil Guardiola podľa BBC Sport.

Výhru zariadil mladík

Triumf manchesterskej družiny zariadil už v úvode duelu 18-ročný mladík Phil Foden. "Do našej hry vnáša dynamiku a nasadenie. V dueli so ´Spurs´ sa mu to darilo aj proti špičkovým hráčom," pochválil niekdajší kormidelník Bayernu Mníchov a FC Barcelona talentovaného Fodena, ktorý sa stal po Micahovi Richardsovi a Danielovi Sturridgovi tretím najmladším strelcom "Citizens" v najvyššej anglickej súťaži.

Kouča hostí Mauricia Pochettina potešila hra jeho zverencov, no mrzelo ho, že Tottenham si z Manchestru neodviezol ani bod.

Séria piatich prehier vonku

"Bol to ďalší úžasný zápas. Oba tímy si počínali naozaj veľmi dobre. Myslím si, že vzhľadom na to, čo sme predviedli, sme si zaslúžili viac. Mužom stretnutia bol však brankár Manchestru City Ederson. Z výsledku som sklamaný, ale náš výkon ma napĺňa šťastím. Najbližšie tri zápasy budú kľúčové z pohľadu dosiahnutia našich tohtosezónnych cieľov," pripomenul 47-ročný Argentínčan.

"Spurs" prehrali piaty ligový zápas na ihriskách súperov po sebe, čo sa im nestalo od mája 2004. Po 34. kole sú na treťom mieste (67) v tabuľke Premier League.

Ak chcú skončiť v najlepšej "štvorke" a ukoristiť miestenku v LM, v zostávajúcich štyroch kolách musia odraziť snahy mužstiev pod nimi - Arsenalu Londýn (66), FC Chelsea (66) a Manchestru United (64). Účasť v budúcoročnej edícii európskeho pohára číslo jeden si stále môžu zabezpečiť aj ziskom "ušatej trofeje" - stačí im v LM zvládnuť ešte tri zápasy.





