Proteínová liečba je novou nádejou pre pacientov s Covid-19, prvé výsledky sú prelomové

Na dvojito zaslepenej štúdii sa zúčastnilo 101 dobrovoľníkov, ktorých prijali na liečbu ochorenia COVID-19 do deviatich britských nemocníc. Polovici z nich podávali nový liek a polovica dostávala placebo.

Predbežné výsledky klinických testov naznačujú, že nová liečba ochorenia COVID-19 dramaticky znižuje počet pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na britskú spoločnosť, ktorá liečbu vyvinula.

Liečba z dielne biotechnologickej firmy Synairgen zo Southamptonu je založená na proteíne známom ako interferón beta, ktorý telo produkuje, keď dostane vírusovú infekciu.

Liek putuje priamo do pľúc

Proteín pacientom s koronavírusom podávajú prostredníctvom nebulizéra, aby ho vdýchli priamo do pľúc s cieľom stimulovať imunitnú reakciu.





Prvotné zistenia pritom naznačujú, že liečba až o 79 % znižuje pravdepodobnosť, že sa u hospitalizovaného pacienta s COVID-19 vyvinie vážna forma ochorenia a bude napríklad potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu.

Dva až trikrát vyššia šanca na zotavenie

Pacienti mali dva- až trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa zotavia do stavu, keď ochorenie neobmedzovalo ich každodenné aktivity, tvrdí Synairgen. Testy tiež podľa spoločnosti medzi liečenými pacientmi naznačili „veľmi výraznú“ redukciu dýchavičnosti.





Priemerný čas, ktorý pacienti strávili v nemocnici, sa tiež údajne znížil o tretinu – z priemerne deviatich dní na šesť.





Výsledky sú len predbežné

BBC však upozorňuje, že výsledky štúdie ešte nepublikovali v recenzovanom odbornom časopise ani nezverejnili kompletné dáta, takže nedokážu potvrdiť, či sú tvrdenia spoločnosti pravdivé.





„Nemohli sme očakávať omnoho lepšie výsledky, ako tieto,“ povedal pre BBC generálny riaditeľ Synairgen Richard Marsden s tým, že podľa neho priniesli „významný prelom v liečbe hospitalizovaných pacientov s COVID-19“.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?