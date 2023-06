Prosia o pomoc pred bankrotom a prepúšťaním, gastroprevádzky majú problém s platením nájomného

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské reštaurácie a kaviarne prosia vládu v otvorenom liste o pomoc pred prepúšťaním a bankrotmi. Vládu prosia o pomoc s platením nájomného, a aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom gastroprevádzok.

Zástupcovia reštaurácií a kaviarní to uviedli v utorok v liste adresovanom pre vládu SR. Minister financií Eduard Heger avizuje, že riešenie problému s úhradou nájmov prinesie vláda v priebehu tohto týždňa.

Nájomné v reštauráciách patrí podľa prevádzkovateľov gastropodnikov k úplne najvyšším v celom segmente nájmov.

"Nájom často prevyšuje dokonca mzdové náklady, preto pomoc iba cez mzdy nebude postačujúca a nezabráni masívnemu prepúšťaniu. Pre príklady, nemusíme chodiť ďaleko. Vo Viedni prišlo k medziročnému nárastu nezamestnanosti o 39 %, pričom najviac postihnutým segmentom bola gastronómia a hotelierstvo, kde sa počet nezamestnaných zvýšil viac ako dvojnásobne," ozrejmili autori listu.

Druhý mesiac odstávky, druhé mesačné nájmy

Tento týždeň prevádzkovatelia začínajú už druhý mesiac odstávky a začínajú byť splatné druhé mesačné nájmy. "Doteraz sa táto časť nákladov nijak neriešila a je to pre nás časovaná bomba. Štát nám zakázal pracovať a z tohto titulu nevieme platiť nájmy v ich 100 % výške. Riešením nie sú ani rokovania o minimálnych zľavách či odkladoch s jednotlivými prenajímateľmi. Mnohí nebudú ochotní zohľadniť situáciu a možné dopady, pokiaľ tento krok nebude podporený aj vládou. Mnohým prenajímateľom zas, aj pri ich najlepšej vôli, ekonomická situácia neumožní vyjsť nám v ústrety v dostatočnej miere," doplnili zástupcovia reštaurácií a kaviarní v liste.

Minister financií Eduard Heger v utorok na tlačovej konferencii prisľúbil riešenie problému s úhradou nájmov v priebehu tohto týždňa.

"Odpoveď na to, čo bude s úhradou nájmov prinesieme tento týždeň. Treba povedať, že už tento mesiac začnú firmám prichádzať peniaze, pretože sme spustili schémy na odškodňovanie. S ďalšou pomocou treba byť trpezlivý, ľudia sa nemusia obávať. Firmy nemusia prepúšťať. O rozšírení pomoci budeme rokovať na vláde aj dnes," povedal v utorok Eduard Heger.

Na mieru šitá pomoc

Prevádzkovatelia gastropodnikov preto prosia vládu SR, aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy a pomohol prenajímateľom i nájomcom gastroprevádzok.

"V bezprecedentnej situácii svetovej pandémie sa nevieme spoliehať iba na nájomné zmluvy či obchodný zákonník. Možnosti prenajímateľov automaticky čerpať bankové záruky alebo zložené depozity na krytie úhrad nájomného, a tak nás zo dňa na deň dostať na kolená, mimoriadne sťažujú naše manévrovacie možnosti. Nikdy sme nežiadali o 100 % úhradu všetkých našich nákladov spojených s krízou. Nežiadame o ňu ani teraz, v prípade pomoci s nájomným. Tak ako všetci, aj my chceme byť solidárni a pomôcť a zobrať na seba, čo budeme vládať. No každý deň nám prináša ďalšiu veľkú neistotu a na mieru šitá rýchla a adresná pomoc v podobe usmernení pre prenajímateľov a transparentnej čiastočnej finančnej pomoci gastroprevádzkam s nájmami je to, čo teraz, v mene budúcnosti nášho segmentu a zamestnancov, veľmi potrebujeme," dodali.

Viac k téme: bankrot, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, prepúšťanie

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?