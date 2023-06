Proruskí separatisti ostreľovali mestečko Stanica Luhanska, zasiahli materskú školu plnú detí

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Proruskí separatisti na východe Ukrajiny podľa ukrajinského ministerstva obrany vo štvrtok ostreľovali mestečko Stanica Luhanska, ktoré sa nachádza zhruba 20 kilometrov severovýchodne od mesta Luhansk. Jeden z mínometných nábojov zasiahol materskú školu. Informuje o tom na svojej internetovej stránke denník Ukrajinská Pravda.

Ukrajinský rezort obrany na svojom webe ďalej informoval, že za uplynulý deň zaznamenal osem porušení prímeria, pričom proruské sily dvakrát použili zbrane zakázané minskými dohodami. Oblasť mestečka Stanica Luhanska a dediny Novozvanivka podľa ministerstva ostreľovali mínometmi ráže 82 milimetrov.

Kindergarten in Stanytsya Luhanska right now. Direct artillery hit. Children were there. Waiting confirmation about two adults with contusion, 4 kids injured. pic.twitter.com/KGyGmYIL4V

Ruskom podporovaní separatisti spustili paľbu na obec Vrubivka v Luhanskej oblasti. Poškodené boli školy, domy aj miestny plynovod. Následkom bombardovania sa vybili okná na škole.

Rusko spustilo za posledných 24 hodín 29 útokov vo vojnovej zóne E na Ukrajine. Moskva spustila paľbu naprieč celou frontovou líniou.

BREAKING #Russian forces fulfilled 29 attacks (!) in the #war zone in E #Ukraine over the last 24h (!) RU forces opened fire all across the frontline. Detailed report on the number of settlements shelled and weaponry used: https://t.co/026Gh8keK7 | EMPR #russiaukrainewar pic.twitter.com/OK2b48aywK