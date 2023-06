Prokuratúra zrušila obvinenie voči Patrikovi, ktorý ukradol drevo v hodnote 26 centov

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Dozorujúca prokurátorka Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves zrušila obvinenie voči mladistvému Patrikovi K. za krádež dreva v hodnote 26 centov.

Urobila tak na základe usmernenia Generálnej prokuratúry SR (GP SR).

„Na základe pokynu generálneho prokurátora Maroša Žilinku bola dňa 2. marca 2021 povereným prokurátorom GP SR predmetná vec preskúmaná, pričom boli zistené nedostatky z hľadiska vyhodnotenia spoločenskej nebezpečnosti konania mladistvého páchateľa. Tieto zistenia boli následne dané do pozornosti dozorujúcej prokurátorky Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves,“ uviedol Skladan.

