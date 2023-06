Prokuratúra údajne zrušila obvinenie Fica z podpory extrémizmu

30.12.2019 (Webnoviny.sk) - Špeciálna prokuratúra zrušila obvinenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica z podpory extrémizmu. Televízia o tom informovala na svojej webovej stránke, odvolala sa na vlastné informácie.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil bývalého premiéra a šéfa Smeru-SD z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Dôvodom je jeho kontroverzné video o Milanovi Mazurekovi zo strany Kotlebovci - ĽSNS.

„Napriek tomu, že najvyšší súd rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Robert F. mal s nimi verejne súhlasiť a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uviedla pred mesiacom polícia na Facebooku.

Bývalý premiér a predseda strany Smer-SD vo videu povedal, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Tvrdil, že Mazurek povedal len to, čo si myslí takmer celý národ.

Povedal to, čo si myslí celý národ

Bývalý premiér vo videu reagoval, že orgány činné v trestnom konaní často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov.





„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ uviedol Robert F. na adresu rozhodnutia súdu.





Pre obvinenie predsedu Smeru-SD si brannobezpečnostný výbor predvolal ministerku vnútra Denisu Sakovú aj policajného prezidenta Milana Lučanského.

Mesežnikov: Fico neodstúpi zo svojej funkcie aj napriek obvineniu z rasizmu

U slušného politika by ani nemohlo dôjsť k tomu, aby bol obvinený z rasizmu, povedal pre agentúru SITA politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na obvinenie Roberta F. vyšetrovateľom NAKA z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.





Mesežnikov je presvedčený, že bývalý viacnásobný premiér a predseda Smeru-SD Robert F. neodstúpi zo svojej funkcie a bude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách.

Vyzdvihol činnosť polície





„Mazurek (ĽSNS) bol odsúdený z trestného činu a každý, kto ho schvaľuje, sa dopúšťa trestného činu,“ poznamenal politológ. Neočakáva, že kvôli obvineniu predsedu Smeru-SD klesnú preferencie strany. Mesežnikov vyzdvihol činnosť polície.





Danko: Rozsiahle podozrenia v polícii a prokuratúre by nemali riešiť politici







Po vojne je každý generál, podľa Sólymosa uškodili Mostu-Híd kauzy Smeru



