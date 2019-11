Prokurátori reagujú na zrušenie príkazu na predvedenia Bödöra, stále postupujú podľa zákona

7.8.2019 (Webnoviny.sk) - Dozoroví prokurátori v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky postupovali, postupujú a aj do budúcnosti budú postupovať vždy len v súlade so zákonom, na základe zisteného skutkového stavu, a to bez ohľadu na to, koho sa konkrétny úkon trestného konania dotýka.

Uvádza sa to vo vyhlásení Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s medializovanými informáciami o zrušení príkazu na predvedenie podnikateľa Norberta Bödöra.

Cieľom je odsúdenie páchateľov

Jediným cieľom konania dozorových prokurátorov je podľa vyhlásenia výhradne zistenie, usvedčenie a odsúdenie všetkých osôb, ktoré sa na tomto skutku akýmkoľvek spôsobom podieľali. Doterajší priebeh vyšetrovania podľa GP SR takémuto konštatovaniu jednoznačne nasvedčuje.

„Je pozoruhodné, že informácie spochybňujúce integritu členov vyšetrovacieho tímu v tejto trestnej veci, teda tak prokurátorov ako aj príslušníkov polície – vyšetrovateľov, sa objavujú práve v tomto období, keď boli počas prípravného konania zistené dôkazy nasvedčujúce spáchaniu závažného protiprávneho konania viacerými osobami pôsobiacimi na rôznych úrovniach policajných a justičných orgánov SR," konštatuje GP.

Pravosť záznamu nebola overená

Prokuratúra zároveň zdôrazňuje, že medializované informácie vychádzajú len z jedného tzv. úradného záznamu, ktorý bol údajne spracovaný jedným z vtedajších bývalých členov vyšetrovacieho tímu, avšak pravosť tohto úradného záznamu nebola žiadnym spôsobom overená.

GP SR doplnila, že informácie o stave prípravného konania v trestnej veci nebohého Jána Kuciaka a jeho partnerky, budú verejnosti poskytnuté na tlačovej besede v najbližšom období, keď to procesná situácia dovolí.





