Prokurátor obžaloval Miroslava, ktorý prepadol banku v Krompachoch a vzal aj rukojemníka

KOŠICE 11. októbra (WebNoviny.sk) – Po skončení vyšetrovania prokurátor Krajskej prokuratúry Košice podal na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z Krompách, ktorý je vo väzbe. Ako informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko, prokurátor podal obžalobu pre zločin brania rukojemníka.

Kovový tĺčik ostrím pod krkom

Podľa Filička obvinený 1. júna 2018 asi o jedenástej predpoludním pod vplyvom alkoholu prepadol pobočku banky v Krompachoch s kovovým tĺčikom, ktorý mal na jednej strane ostrie.

Vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový tĺčik ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s policajným vyjednávačom, pracovníčka banky však využila jeho chvíľkovú nepozornosť a ušla.

Závislý od alkoholu a marihuany

Obžalovaný chcel, aby mu polícia pristavila helikoptéru a mestského policajta so zbraňou. V prípravnom konaní sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu so záverom, že je závislý od alkoholu a užívania marihuany, no v čase spáchania skutku bol trestne zodpovedný.

Svojím konaním chcel upozorniť na seba a na zlú finančnú situáciu. Do banky sa išiel vyvŕšiť za to, že mu na účet neprišla mzda. V prípade uznania viny hrozí Miroslavovi V. trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

