Projekt Prvá pomoc pomohol najviac automotive firmám, niektoré si pre hrozbu podvodu žiadosť nepodali

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Najviac podporovaným odvetvím v rámci aktuálnej koronakrízy je automotive, respektíve firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú pre automobilový priemysel. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Grant Thornton v rámci schválených štátnych príspevkov v projekte Prvá pomoc od marca do mája získalo pomoc nad 50 000 eur 246 žiadostí pre 130 firiem, čo je 37,5 % príspevkov.

Výška príspevku môže byť nedostatočná

Na krízou najvýraznejšie postihnutý segment cestovného ruchu pritom pripadlo iba 2,1 % úspešných žiadostí o štátny príspevok na udržanie zamestnanosti. Do maloobchodu smerovalo 11 % vyplatených žiadostí a do sektoru dopravy 5,8 %.

Podľa analytikov Grant Thornton je zásadnou prekážkou rýchlej a adresnej pomoci firmám zbytočná byrokracia a zároveň hroziace obvinenie zo subvenčného podvodu v prípade chýb v žiadosti.

„V praxi sme sa stretli s viacerými firmami, ktoré sa pre zložitosť celej žiadosti a riziku, že budú pre chybný údaj obvinení zo subvenčného podvodu, rozhodli o príspevok nepožiadať. Svoju rolu určite zohrala aj výška príspevku, ktorá je pre niektoré sektory jasne nedostatočná,“ uviedol International Liaison Director z Grant Thornton Filip Tichý.

Nelegálne zamestnávanie

Štát totiž považuje za nelegálne zamestnávanie aj situáciu, ak firma zabudla prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne do 7 dní od nástupu do práce.

„Je bežné, že najmä veľké firmy pre množstvo formálnych povinností jednoducho zabudnú včas prihlásiť zamestnanca. Podobne v cestovnom ruchu sa neraz stáva, že firma neskoro prihlási zamestnanca alebo sezónneho brigádnika. Označovať neskoré prihlásenie za nelegálne zamestnávanie je však absolútne neprimerané. A je neakceptovateľné, ak formálna chyba bráni firme požiadať o príspevok, respektíve jej hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu,” priblížila vedúca oddelenia Global Mobility Servicesv v Grant Thornton Jana Kyselová.

Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.