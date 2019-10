Projekt Počúvajme o drogách chce mladým ľuďom priblížiť riziká závislostí

Reportáže, ktoré sa vysielali však boli prerobené do dlhších fíčrov, ktoré majú približne 5 minút. Na väčšej ploche je totiž možné ísť do väčších detailov, no stále sú jednotlivé diely dostatočne dynamické, aby zaujali poslucháča. "Všetky diely sme umiestnili na špeciálnu stránku , kde sú voľne k dispozícii každému, kto bude mať záujem," vysvetľuje Stašák. Ambíciou projektu je, aby tieto reportáže využili pedagógovia, najmä na stredných školách, a využili ich vo vyučovacom procese a upozornili mladých ľudí na riziká užívania drog.