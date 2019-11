Projekt novej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je stále reálny, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - S projektom novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach počíta aj premiér Peter Pellegrini, podľa ktorého je stále reálny.

Potenciálne miesto pre elektráreň

„Spolu s Českou republikou stále držíme v spoločnom podniku lokalitu Jaslovských Bohuníc ako ďalšie potenciálne miesto výstavby jadrovej elektrárne. Keď to ekonomické parametre a situácia na trhu s energiou dovolia, Česká a Slovenská republika majú ďalšiu možnosť vystavať ďalší jadrový zdroj,“ povedal slovenský predseda vlády na Európskom jadrovom fóre v Prahe.

Projekt novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach, ktorý by mal nahradiť v súčasnosti odstavované dva jadrové bloky elektrárne V1, je momentálne zmrazený. Ešte koncom uplynulého roka povedal pre portál minister hospodárstva Peter Žiga, že pre vývoj situácie na trhoch s elektrinou sa zatiaľ neoplatí.

Založili česko-slovenskú spoločnosť

Veľkoobchodná cena elektriny sa v súčasnosti pohybuje na úrovni zhruba 54 eur za megawatthodinu. Energetickí odborníci pritom hovoria, že výstavba novej jadrovej elektrárne sa oplatí pri cene 80 eur.

Za účelom realizácie projektu nového jadrového zdroja vláda SR v roku 2009 založila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS). Majoritným 51-percentným akcionárom sa stal štátny podnik JAVYS.

Vláda pod vedením Roberta Fica sa koncom roka 2008 rozhodla, že do projektu zoberie aj českú energetickú skupinu ČEZ, ktorá získala 49 % akcií JESS.

Výstavba mala trvať osem rokov

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko pred dvoma rokmi. Podľa zákona je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023. Pri zmrazení projektu tak môže spoločnosť JESS prísť o vynaložené prostriedky a o zhruba tri roky, ktoré si proces EIA vyžiadal.

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.





