Projekt Konšpirátori.sk musí zo svojho zoznamu stiahnuť web Hlavný denník, rozhodol súd

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Projekt Konšpirátori.sk má zo svojho zoznamu stiahnuť web Hlavný denník. Okresný súd Bratislava I navyše rozhodol, aby portál bol zo zoznamu stiahnutý natrvalo, pričom si nevyžiadal, aby sa uskutočnil riadny spor a dokazovanie.

Ako ďalej informoval spoluzakladateľ projektu Peter Jančárik, voči rozhodnutiu súdu sa okamžite odvolali, pretože ho považovali za absurdné a nepochopiteľné.

Web má porušovať novinársku etiku

Hlavný denník pred súdom uviedol, že Konšpirátori.sk sú s ním v nekalosúťažnom vzťahu. Projekt by pri tom mal pomôcť chrániť inzerentov pred tým, aby sa ich reklamy objavovali na dezinformačných weboch. O tom, či web patrí do zoznamu projektu, rozhoduje nezávislá odborná komisia projektu zložená z učiteľov, historikov, lekárov, novinárov a špecialistov na sociálne siete.

Nahlásené webstránky hodnotí a boduje podľa piatich kritérií. Web hlavnydennik.sk bol na zoznam zaradený v septembri 2019 so skóre 7,9. Podľa hodnotenia komisie obsahuje klamlivé, dezinformačné správy, lživú propagandu v rozpore s faktami a nerešpektuje základy novinárskej etiky.

Žaloba je nezmysel

Jančárik podotkol, že Hlavný denník nežaloval iba občianske združenie Konšpirátori.sk, o.z., ktoré projekt prevádzkuje, ale aj reklamnú agentúru NetSuccess a vydavateľstvo Petit Press. Súd tak vydal neodkladné opatrenie nielen voči prevádzkovateľovi, ale aj agentúre. Tá však projekt od februára 2019 neprevádzkuje.

„Rozhodnutie súdu o vydaní neodkladného opatrenia si nedokážeme vysvetliť a považujeme ho za absolútne neprimeraný zásah do slobody prejavu. Tak, ako Hlavný denník má ústavné právo šíriť nezmysly, projekty, ako je náš, majú právo na to poukazovať,“ povedal spoluzakladateľ projektu a predseda Konšpirátori.sk, o.z. Ján Urbančík.

Chápe, že sa webu nepáči kritika, no žalobu za nekalú súťaž považuje za úplný nezmysel. Zdôraznil, že s webom nie sú v žiadnom súťažnom vzťahu.

