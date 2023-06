Projekt Demokrati je mojou ideou, ktorý som začal rozvíjať s Naďom, vyhlásil Heger

Heger je presvedčený, že ak by na jeseň minulého roka odvolal Matoviča z postu ministra financií, tak, ako to požadovali predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS), viedlo by to k ešte väčšej nestabilite a pádu vlády by to nezabránilo. Nemyslí si, že jeho vymedzenie sa voči Matovičovi a OĽaNO je nedostatočné, za dôkaz považuje to, že hnutie opustil a založil vlastný subjekt.