Progresívne Slovensko sa pre Mochovce obáva o bezpečnosť, adresovalo výzvu Pellegrinimu a Žigovi

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) - Politická strana Progresívne Slovensko vyzvala predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministra hospodárstva Petra Žigu, aby boli pred spustením nových jadrových blokov Atómovej elektrárne Mochovce vykonané ďalšie audity.

Strana má obavy o bezpečnosť Slovenska. Člen predsedníctva strany Progresívne Slovensko Martin Hojsík žiada kompetentných o vykonanie auditu OSART, ktorý vykonáva Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA).

“Audit OSART z IAEA sa robí tesne pred uvedením do prevádzky. Súčasne požadujeme, aby správa z auditu OSART bola verejná, čo pravidlá IAEA umožňujú. Je na ministrovi hospodárstva, aby ako zástupca akcionára, teda štátu, požadoval tento audit,” uviedol na utorňajšej tlačovej besede Hojsík.

Bezpečnosť jadrových zariadení musí byť podľa neho na prvom mieste. „Preto, aj keby tieto audity znamenali oneskorenie spustenia tretieho mochoveckého bloku do prevádzky, považujeme ich za nevyhnutné,” konštatoval Hojsík.

Studená hydroskúška trvala 37 dní

Za bezpečnosť jadrových zariadení na Slovensku podľa Ministerstva hospodárstva SR v plnej miere zodpovedá nezávislý Úrad jadrového dozoru.

"Ten je aj priamo prítomný pri výstavbe blokov Mochoviec, ktoré súčasne patria k objektom kritickej infraštruktúry. Nemáme žiaden dôvod spochybňovať prácu úradu ako najvyššej autority v tejto oblasti a preukazuje to fakt, že Slovensko je v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení na popredných priečkach," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.



Slovenské elektrárne (SE), ktoré dostavujú bloky, koncom augusta úspešne ukončili na treťom mochoveckom jadrovom bloku . Tá je jednou z najdôležitejších častí procesu uvádzania elektrárne do prevádzky.

Studená hydroskúška sa začala v polovici júla a trvala 37 dní. Jej hlavným cieľom bolo preukázať tesnosť systémov a zariadení elektrárne, ako sú tlakové nádoby, potrubia a ventily jadrového aj konvenčného ostrova a prečistiť cirkulačné potrubia.

Dostavba Mochoviec sa začala v novembri 2008

Po studenej hydroskúške bude teraz nasledovať malá revízia. Následne elektrárne vykonajú na treťom mochoveckom jadrovom bloku ďalšiu dôležitú horúcu hydroskúšku. Tá by mala byť ukončená do konca tohto roka. Elektrárne by mali mochovecký tretí jadrový blok uviesť do prevádzky v druhom kvartáli budúceho roka a štvrtý zhruba o rok neskôr. Dostavba Mochoviec by si mala vyžiadať 5,4 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

