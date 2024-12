Progresívne Slovensko sa otvorilo maďarskej menšine, v strane vznikla platforma

26.8.2019 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) v pondelok podpísalo vznik maďarskej platformy.

Ako agentúru SITA informoval hovorca strany Ľubomír Ondrejkovič, maďarská menšina na Slovensku stojí pred mnohými špecifickými výzvami, ktoré chce Progresívne Slovensko pomôcť riešiť a posunúť celú komunitu a región dopredu.

Prekonať nacionalizmus

„V mnohých oblastiach žijú komunity viac vedľa seba, než spolu. Sme presvedčení, že je čas prekonať starý nacionalizmus a etnické vnímanie politiky. O problémoch a riešeniach pre maďarskú komunitu nemôžu hovoriť len maďarské strany. Naopak, progresívne hnutie, musí byť miestom, kde každý občan a občianka našej krajiny nájde miesto,“ priblížila strana dôvody založenia platformy.

Predseda strany Michal Truban uviedol, že PS je od začiatku hnutie, ktoré chce reprezentovať všetkých obyvateľov Slovenska.

„Nie sú to len slová. Už počas kampane prezidentky Zuzany Čaputovej či eurovolieb sme ukázali, že záujem o maďarskú komunitu myslíme vážne. Založenie maďarskej platformy je ďalším krokom týmto smerom,” povedal pri podpise deklarácie Truban.

Zabudnutý región

Táto platforma bude miestom pre členov PS maďarskej národnosti a členov z južného Slovenska, ktorí sa o tento región zaujímajú. Bude aktívne otvárať témy a predstavovať riešenia pre región a komunitu.

„Chceme, aby sa každý občan tejto krajiny cítil na Slovensku doma, to znamená vzájomný rešpekt k jazyku, kultúre a možnosť ju reálne a aktívne rozvíjať. No je to aj o ekonomickom rozvoji, nemusím hovoriť o tom, že južné Slovensko je región, na ktorý sa často zabudlo. Žiaľ, často aj z nacionalistických dôvodov. To sa musí skončiť,“ dodal Truban.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

