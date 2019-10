Progresívne Slovensko sa obáva Mochoviec, podľa talianskeho manažéra sú veľmi zle postavené

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) - Na Slovensku stále zaznievajú obavy z bezpečnosti v súčasnosti dostavovaných dvoch blokov Atómovej elektrárne Mochovce.

„Mochovce vzbudzujú veľké obavy. Je nevyhnutné, aby bezpečnosť mochoveckých blokov prešla čo najdôkladnejšou previerkou za účasti medzinárodných expertov. Bezpečnosť pri jadrových blokoch je totiž až na prvom mieste,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.

Zamedzenie úniku rádioaktívnych častíc

Mimoparlamentná politická strana okrem iného vychádza zo svedectva bývalého manažéra z Talianska, ktorý pracoval na dostavbe Mochoviec, Maria Zadru. Problémy podľa neho súvisia so zamedzením úniku rádioaktívnych častíc. Bývalému manažérovi sa nepozdáva technológia a stroje inštalované v Mochoviciach, ktoré majú práve zamedziť úniku rádioaktivity.





Technológia je podľa neho zastaralá a stroje staré. Poškodené mali byť aj príslušné káble. Ich oprava podľa Zadru neprebehla správne. Ani ventily na nových blokoch nie sú podľa neho kvalitné.





„Slovenské elektrárne nie sú na správnej ceste. Som pripravený čeliť následkom. Ide mi iba o bezpečnosť,“ konštatoval Zadra s tým, že Slovensko nemá veriť oficiálnym dokumentom a záverom. „V súčasnom stave, ak by sa spustili mochovecké jadrové bloky do prevádzky, mohlo by to mať veľké následky,“ uzavrel Zadra.

Nezodpovedá štandardom

Na otázku agentúry SITA, či je na nových mochoveckých blokoch niečo dobre postavené, odpovedal: "Je to veľmi zle postavené a v zlom stave, nie je to prijateľné a nezodpovedá to štandardom."

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) pre portál už potvrdil, že prešetroval podozrenia manažéra Zadru. „Inšpektori majú vykonávať množstvo inšpekcií, od plánovaných, neplánovaných, reaktívnych či pri anonymných podaniach. Od decembra minulého roku sme preto komunikovali priamo s osobou, skrývajúcou sa za falošným profilom “Simonetta Tokareva“ na sociálnej sieti a následne aj s pánom Zadrom, ktorý bol s uvedeným profilom spojený. Preverovali sme všetky ich podnety. Preskúmaním bolo zistené, že väčšina z problémov, na ktoré upozornil spomínaný profil, ako aj pán Zadra vo svojom ďalšom profile a vo vyhláseniach pre tlač, bolo už predtým z našej strany, ako aj zo strany Slovenských elektrární identifikovaných a riešených,“ uviedla riaditeľka kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová.





Komunikáciu so slovenským dozorným orgánom potvrdil aj samotný manažér Zadra, ktorý na dostavbe Mochoviec pracoval jeden a pol roka.

