Progresívci predstavili svoju kandidátku Tím zlomu, na treťom mieste je ochranár Baláž

2.12.2019 (Webnoviny.sk) - Koalíciu strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) povedie do budúcoročných parlamentných volieb predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Povedal to v pondelok pri predstavovaní kandidátky s názvom Tím zlomu.

Z druhého miesta kandiduje programový líder koalície a predseda strany Spolu Miroslav Beblavý, tretie miesto obsadí ochranár Erik Baláž.

Poslednou je bývalá ombudsmanka

Na štvrtom mieste kandidačnej listiny je právnička Irena Bihariová. V prvej dvadsiatke kandidačnej listiny PS/Spolu do budúcoročných parlamentných volieb sa nachádzajú aj poslanci Národnej rady SR Jozef Mihál (5. miesto), Simona Petrík (9. miesto) a Martin Poliačik (16. miesto).

Na kandidačnej listine sa nachádza aj bývalý predseda strany PS Ivan Štefunko (6. miesto). Bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová uzatvára kandidačnú listinu.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by koalícia PS/Spolu získala 12,4 percenta voličov. Agentúra Focus namerala koalícii v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 11,7 percenta.

Parlamentné voľby 2020

Politické strany, hnutia a koalície museli podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov.

Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

