Progresívci iniciujú mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, namietajú aj proti odstrelu vlka dravého

To by umožnilo už v najbližšej sezóne odstrel 60-tich kusov tejto šelmy. Progresívci poukázali na to, že predmetný krok by bol ako v rozpore s ochranou prírody, tak aj s medzinárodnými záväzkami Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa nich vysvetliť, prečo neberie do úvahy námietky verejnosti, aj prečo ustupuje poľovníckej lobby.