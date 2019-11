Procházka zažil ukážkový príklad „trpkého konca“ v politike, ale cíti sa byť vhodný pre ústavný súd

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý politik a predseda strany Sieť Radoslav Procházka, ako poslanec dôveru stratil, ale je pripravený sa podieľať na ochrane ústavnosti.

Procházka to v piatok uviedol pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR na verejnom vypočutí uchádzačov o post ústavných sudcov. Na tento post ho navrhol poslanec NR SR Marek Maďarič.

Procházka podľa vlastných slov zažil pri odchode z politiky ukážkový príklad "trpkého konca", ale po odbornej stránke sa cíti byť kompetentný na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu SR.

Integrita je silnou stránkou

"Vždy som zostal verný vecnému a odbornému pohľadu. Zotrval som na svojich názoroch, aj keď neboli zrovna populárne. Aj túto svoju integritu považujem za svoju silnú stránku," povedal Procházka. Bývalý predseda politickej strany Sieť dostal otázky aj o situácii po parlamentných voľbách v roku 2016, keď sa práve jeho strana rozpadla.

"Vo vrcholovej politike som skončil asi skôr, ako som plánoval. Môj odchod z politiky bol dokonca ukážkovým príkladom takzvaného trpkého konca," povedal Procházka. Bývalý politik odpovedal aj na otázky z Kancelárie prezidenta SR, ktorú zaujímali pracovné úspechy či rozhodnutia, ktoré by s odstupom času zmenil.

"Obrovským úspechom je, keď niekomu vymožiteľnosťou práva zachránite strechu nad hlavou," spomenul všeobecný úspech Procházka. "Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré ľutujem, je to príliš intímna otázka a nemyslím si, že by som sa mal teraz púšťať do tejto diskusie. Omyly a zlyhania patria k ľudom, dôležité je sa postaviť a ísť ďalej," doplnil.

Nutkanie určovať právne predpisy

Podľa Procházku môže byť pre sudcu Ústavného súdu SR dilemou nutkanie určovať právne predpisy. Podľa jeho slov má sudca konať výhradne podľa platnej legislatívy a Ústavy SR. Procházka si osobne trúfa zastávať post sudcu ústavného súdu.

"Ak by som sa stal sudcom, je prirodzené, že niektorí ľudia nebudú súhlasiť s niektorými mojimi rozhodnutiami, ale cítim sa byť pripravený podieľať sa na ochrane ústavnosti na Slovensku," uzavrel. Rovnosť občanov k právam a slobodám je podľa expolitika základnou vecou fungovania právneho štátu.

Ústavnoprávny výbor v piatok vypočuje 13 kandidátov, otázna je účasť Evy Fulcovej, ktorá mala byť vypočutá ešte v stredu 23. januára, no ospravedlnila sa pre hospitalizáciu. Výbor jej dal čas do dnešného dňa, aby sa zúčastnila osobne.

Ako prvá v piatok vystúpila adokátka Zuzana Pitoňáková. Po Procházkovi vystúpia v abecednom poradí Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.





