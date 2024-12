Proces v kauze príprav vrážd prokurátorov pokračuje, vypovedať majú Žilinka, Lipšic aj Šufliarsky

1.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku má v utorok 3. mája pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorá je spojená aj s prípadom príprav vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

Angažovali sa v kauze Technopol

Ako na poslednom pojednávaní 14. apríla uviedla predsedníčka senátu Ružena Sabová, na nadchádzajúcom pojednávaní by súd mal vypočuť práve trojicu poškodených z kauzy prípravy vrážd.

Vypovedať by takisto mal odsúdený Zoltán Andruskó, ktorý je svedkom v oboch prípadoch.

V kauze prípravy vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Tomáš Szabó, Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D.

Podľa prokuratúry zadal v roku 2017 Marian K. Alene Zs. objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.

Szabó a Marček odskočili

Alena Zs. s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur.

Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kr., cez ktorého sa dostala k Darkovi D.

Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nakoniec nebol dokonaný.

Stotisíc za Šufliarskeho

V roku 2018 Marian K. následne oslovil Alenu Zs. vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur.

Dôvodom bolo, že podľa Mariana K. sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom" a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zs. opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka.

Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.

