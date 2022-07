Proces s bývalým policajným funkcionárom Rehákom v kauze Judáš pokračuje, vypočúvajú svedkov

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici v stredu pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom Rehákom. Obžalovaný je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku.

Rehák ešte na začiatku procesu v januári tohto roku uviedol, že sa cíti byť nevinný. Expolicajtovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. Pred súd sa ako svedok postavil člen zločineckej skupiny sýkorovcov, odsúdený Jurij Fejer známy ako „Malý Rus“.

Pravidelne dostával peniaze

Svedok uviedol, že osobne obžalovaného nepozná. „Poznám ho pod prezývkou Dodo, viem, že bol na výplatnej páske skupiny sýkorovcov, a to pána Lališa (šéf sýkorovcov Róbert Lališ, pozn. SITA) prezývaného ‚Kýbel. Pravidelne dostával každý mesiac peniaze,“ popísal Fejer s tým, že tam bolo viac príslušníkov polície, ktorí dostávali výplatu.

„Tento pán za to nosil Kýblovi informácie. Ten potom mal informácie, keď niekoho z nás odpočúvali, lebo vtedy nám dal echo Kýbel, aby sme tento telefón nepoužívali,“ doplnil svedok s tým, že Lališovi robil šoféra a ochranku, preto o tom vedel. „Výšku mesačnej výplaty Dodovi neviem. Na výplatnej listine boli všetci členovia skupiny a takíto policajti,“ dodal svedok, ktorý priznal, že on sám dostával výplatu viac ako 1 000 eur.

Obžalovaný Rehák odmieta vyjadrenia svedka, ktoré sa podľa neho nezakladajú na pravde. „Pre mňa je záhadou, že svedok vypovedá tak, ako to vyhovuje obžalobe. Keď si pozriem výpovede, tak od jednej k druhej je to podľa mňa dolaďovanie, aby to sedelo s obžalobou,“ skonštatoval obžalovaný.

Vypočuť majú aj Pakšiho

Samosudca Ján Giertli sa od začiatku pojednávacieho dňa zaoberal námietkou zaujatosti od obhajcu obžalovaného voči svojej osobe, o ktorej nakoniec rozhodol tak, že nebude vylúčený a pokračuje v rozhodovaní v tejto veci.

Vypočutý má byť ako svedok aj policajný funkcionár Norbert Pakši, ktorý bol zástupcom šéfa špeciálneho útvaru na policajnom prezídiu. Za mrežami si aktuálne odpykáva päťročný trest.

Podľa obžaloby Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo" pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal zisťovať informácie z prostredia polície. Takisto je obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Na súde už v procese s Rehákom vypočuli napríklad odsúdených členov sýkorovcov Martina Biháriho a Róberta Lališa. Zatiaľ čo prvý menovaný obžalovaného usvedčoval, druhý odmietol, že by s Rehákom spolupracoval. Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

