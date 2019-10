Proces odoberania akademických titulov má byť podľa Lubyovej regulovaný záväzným predpisom

Niektoré informácie, ktoré kolujú v médiách, sú podľa Lubyovej skresľujúce. „Často nás obviňujú, že chceme niekoho kryť, lebo sa v odoberaní titulov nedá ísť do minulosti, ale len do budúcnosti. Musím povedať, že práve opozičný návrh pána poslanca Miroslava Beblavého bol taký, že sa nemohlo ísť do minulosti, iba do budúcnosti, pretože proces sa mal týkať len tých, ktorí sa prihlásia na štúdium od 1. mája 2019. My sme toho názoru, že je možné postihovať aj ľudí, ktorí sa neoprávneného konania dopustili aj v minulosti. Inšpirovali sme sa zákonom v Českej republike, ktorý umožňuje odnímať tituly, ktoré boli získané na základe neoprávneného konania v minulosti. Určite nikoho nechránime. Je potrebné garantovať právnu istotu všetkých občanom, a preto sme pristúpili na základe spoločenskej objednávky, k predloženiu návrhu takéhoto zákona," uzavrela šéfka rezortu školstva.