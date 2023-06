Problémy s VšZP pretrvávajú, s Nemocnicou Bory stále nemá zazmluvnené všetky výkony

Na rozdiel od súkromných poisťovní, zmluva so štátnou VšZP pokrýva stále iba časť ambulantných a diagnostických výkonov. Tento stav komplikuje prípravy na spustenie nového urgentného príjmu, ktorý by mal od septembra výrazne pomôcť pri zvládaní akútnych pacientov zo západnej časti hlavného mesta a priľahlých regiónov Záhoria po zatvorení urgentu v Malackách. Uviedol to hovorca siete Svet zdravia Tomáš Král.