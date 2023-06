Príznaky dlhého COVIDu niektorí ľudia pociťujú mesiace. Môže im s tým pomôcť vakcína?

To, koľko Slovákov trápi takzvaný dlhý COVID, jasné nie je. Odborníci však hlásia, že môže ísť o päť až 10 percent ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Symptómy môžu trvať niekoľko týždňov či mesiacov. Dôvody pritom stále nie sú jasné.

Príznaky sú rôzne, od dýchavičnosti, pretrvávajúceho kašľa, únavy, až po mozgovú hmlu, ktorá sťažuje koncentráciu. Medzi menej časté patria vypadávanie vlasov, hučanie v ušiach, vyrážky na nohách či zmeny v menštruačných cykloch.

Všetkých tých, ktorí musia s dlhým COVIDom bojovať, však rovnako zaujíma odpoveď na otázku, či im vakcína proti COVID-19 pomôže sa príznakov zbaviť a ochráni ich pred ďalšou nákazou. Čo na to hovoria vedci?

Podľa niektorých štúdií by vakcína mohla s príznakmi dlhého COVIDu naozaj pomôcť. Prieskum z mája 2021 na University of Exeter a University of Kent ukázal, že takmer 57 percentám opýtaných očkovanie s dlhým COVIDom naozaj pomohlo.

Z celkovo 900 opýtaných niektorí videli, že všetky ich príznaky zmizli. U ďalších vakcína pomohla len s niektorými príznakmi. Na druhej strane, takmer 19 percent zaznamenalo zhoršenie symptómov, zvyšok hlásil nezmenený stav.

Odborníci tvrdia, že očkovacie látky pomáhajú imunitnému systému bojovať proti zvyškovému vírusu, ktorý sa skrýva v ich telách. Vakcína však rovnako môže zároveň zabrániť imunite vysporiadať sa s infekciou po svojom, čím nastáva preťaženie organizmu.

Nedávna, ešte odborníkmi nekonzultovaná štúdia uverejnená na stránke bioRxiv sa zaoberá aj otázkou, či sa očkovaní ľudia musia obávať dlhého COVIDu, ak sa ešte len nakazia vírusom SARS-CoV-2.

Táto analýza zbierala dáta na sociálnej sieti, kde sa 44 z celkovo 1 949 plne zaočkovaných účastníkov vyjadrilo, že mali symptomatický priebeh ochorenia COVID-19 aj napriek očkovaniu. Ďalších 24 uviedlo, že trpí dlhým COVIDom.

Tieto výsledky sú vôbec prvé svojho druhu, či však budú mať význam aj do budúcna, jasné nie je, nakoľko o variante Delta sa hovorí, že vakcíny pri ňom môžu byť menej účinné, ako uvádza portál IFL Science.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz