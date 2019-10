Prístup k dotáciám na výskum v zdravotníctve by sa mal zlepšiť, návrh zákona podporuje aj start-upy

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Žiadatelia o dotácie na výskum v oblasti zdravotníctva by mali mať lepší prístup k peniazom. Ako informoval portál , predpokladá to návrh novely zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania.

Zmena vo výške dotácie

Najvýraznejšou zmenou je výška dotácie. Kým doteraz je stropom 70 % z nákladov, po novom by sa hranica zvýšila na maximálne 80 %. Zvyšných 20 % bude musieť mať žiadateľ zabezpečených z iných zdrojov.

"Novovznikajúce organizácie zaoberajúce sa výskumno-vývojovou činnosťou nemajú dostatok vlastných, resp. iných zdrojov finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu," vysvetľuje rezort.

Zrušiť sa má aj podmienka, že spoločnosť musí vykonávať výskumno-vývojovú činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti. To má podľa ministerstva zdravotníctva (MZ) podporiť najmä začínajúce spoločnosti, ako sú start-up alebo spin-off s vysokým potenciálom generovania inovácií alebo výlučných práv v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Efektívnosť, objektívnosť, transparentnosť

Cieľom predkladanej novely je zvýšenie efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti a kvality v hodnotiacom procese žiadostí, píše ministerstvo.

Ministerstvo to chce dosiahnuť aj tým, že projekty bude posudzovať tretia strana. "MZ SR nedisponuje dostatočným počtom hodnotiteľov vo všetkých špecializačných odboroch, na ktoré sú zamerané vedecko-výskumné aktivity v oblasti zdravotníctva," odôvodňuje rezort.

Do hodnotiaceho procesu by sa tak mala zapojiť nezávislá právnická osoba, ktorú určí MZ. Mala by poskytnúť odborné posudky vypracované nezávislými externými zahraničnými hodnotiteľmi. Ak novela prejde, mala by začať platiť od októbra tohto roku.

