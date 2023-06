Príspevok pri narodení dieťaťa sa nezvýšil už 12 rokov, a pritom by stačilo vládne nariadenie

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Príspevok pri narodení dieťaťa sa na Slovensku nezvyšoval už 12 rokov. Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

"Príspevok pri narodení a príplatok k nemu nebol zvýšený už od roku 2008, podiel príspevku k priemernej mzde klesol na 75 percent," uviedla rozpočtová rada.

Príspevok nerastie so životným minimom

Príspevok zaviedla v roku 1999 vtedajšia vláda, keď jeho úroveň dosahovala zhruba 30 percent aktuálnej priemernej mzdy. V rokoch 2007 a 2008 sa príspevok výrazne zvýšil zavedením príplatku k nemu. "V tom čase príspevok pri narodení bol na úrovni takmer 120 percent z priemernej mzdy," skonštatovala RRZ.





Príspevok pri narodení dieťaťa na rozdiel od prídavku na dieťa alebo rodičovského príspevku nie je naviazaný na rast životného minima, teda jeho suma nerastie automaticky so zvýšením životného minima. "Zákon obsahuje len formuláciu, že sumu príspevku môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením," uviedla rozpočtová rada.

Pri štvrtom dieťati sa príspevok znižuje

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.





Ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, suma príspevku dosahuje 151,37 eura.





Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

