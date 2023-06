Príspevok pre azylantov sa čoskoro zvýši na trojnásobok životného minima, dostanú ho aj cudzinci

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Jednorazový príspevok pre azylantov sa od 1. júna 2022 zvýši z 1,5 násobku na trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Príspevok v rovnakej výške dostane aj cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Počíta s tým vládna novela zákona o azyle, ktorú v marci schválili poslanci parlamentu.

Zavádza sa aj poskytovanie nového príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to integračného príspevku. Bude sa poskytovať vo výške 1,75-násobku sumy životného minima s tým, že sa budú spoločne posudzovať rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude poskytovať počas šiestich mesiacov.

Sociálne a psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie zabezpečí podľa schváleného návrhu rezort vnútra aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb. Ministerstvo tiež navrhlo skrátiť lehotu brániacu v prístupe na trh práce pre žiadateľov o udelenie azylu zo súčasných deväť mesiacov od začatia konania na šesť mesiacov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.