Prípravné práce na hrade Krásna Hôrka budú stáť takmer 550-tisíc eur, nákladná bude i demontáž žeriava

Slovenské národné múzeum vyhlásilo výsledky verejnej súťaže na prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka.

Ako múzeum uviedlo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predmet zákazky je rozdelený na dve časti a náklady budú predstavovať spolu takmer 550-tisíc eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky bola takmer 740-tisíc eur bez DPH.

V prvej časti verejného obstarávania ide o práce na hrade, konkrétne o čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie piateho nádvoria, sanáciu vlhkých konštrukcií kaplnky a odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb.

Múzeum dostalo k tomuto obstarávaniu ponuky od dvoch záujemcov. Súťaž vyhrala spoločnosť PD Roštár s ponukou takmer 470-tisíc eur bez DPH. Len samotná kompletná demontáž vežového žeriava bude podľa vestníka stáť 60-tisíc eur.

Druhú časť tvoria práce v podhradí, kde je potrebné odstrániť stavby a objekty, ktoré sa nachádzajú pod hradom. Do tejto verejnej súťaže sa prihlásilo päť záujemcov a súťaž vyhrala spoločnosť PEMAX PLUS s ponukou takmer 80-tisíc eur bez DPH.

Hrad Krásna Hôrka, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy, vyhorel 10. marca 2012. Pri rozsiahlom požiari bolo celkovo poškodených 324 kusov zbierkových predmetov a 27 úplne zničených. Hasiči vtedy zachránili 90 percent exponátov, zhoreli však šindľové strechy, expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica.

Krásna Hôrka je jediným hradom na území Slovenska, ktorý sa po 2. svetovej vojne a po rokoch komunistickej diktatúry zachoval so svojím pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami. Snahou Ministerstva kultúry SR je sprístupniť hrad Krásna Hôrka verejnosti do roku 2024.

