Pripravené zmeny pre návrat personálu zo zahraničia sú nedostatočné, upozorňuje medzinárodná asociácia lekárov

Navrhované legislatívne zmeny, ktoré majú pomôcť Slovensku získať kvalifikovaný zdravotnícky personál zo zahraničia, sú dobré, no nedostatočné. Uvádza to v tlačovej správe Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS). Príchod na Slovensko sa pre lekárov, sestry a zubárov podľa asociácie neskráti ani nezlacní.

Zásadnou zmenou vo vládou schválenom návrhu zákona je dočasná odborná stáž, ktorú budú môcť absolvovať lekári a vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry. Trvať by mala maximálne rok a pol, absolvovať ju môžu v nemocniciach a mali by sa počas nej naučiť komunikovať s pacientmi po slovensky a prebrať všetky postupy, ktoré sa uplatňujú v našich nemocniciach.

V roku 2021 ňou prešlo len 12 záujemcov. Avšak ani táto pozitívna zmena podľa asociácie nepomôže navýšiť alarmujúci počet zdravotných sestier. Dôvodom je, že sestry by Slovensko mohlo získať hlavne z Ukrajiny, no tam vedia štandardne získať len stredoškolské vzdelanie. Podľa štatistík k nám od roku 2016 prišli len tri sestry s diplomom z univerzity.

Problém s nedostatkom sestier nevie flexibilne vyriešiť ani navrhované skrátenie lehoty uznania vzdelania z troch na dva mesiace pri ponechaní lehôt na vybavenie pobytu. MALnS síce tento krok hodnotí pozitívne, ale opäť je dosť nevýrazný. Uznanie diplomu je totiž len jedným z viacerých krokov, ktoré musia špecialisti absolvovať.

Ako príklad uvádzajú, že ruskému lekárovi či sestre príchod na Slovensko trvá pol roka, nakoľko štyri mesiace stojí žiadosť na slovenskom konzuláte, ďalší mesiac trvá zaslanie dokumentov na Slovensko a ďalších 90 dní plynie lehota na vybavenie pobytu. Toto však súčasný návrh vôbec nerieši.

Pre porovnanie, v Česku funguje systém prioritného podávania žiadosti, takže modrú kartu získajú zdravotníci bez nutnosti prejsť celým registračným procesom.

Zdravotníkom z východných krajín nepomôže zásadne pri príchode na Slovensko ani odpustenie predkladania notársky overených diplomov. Môžu tým síce ušetriť aj 200 eur, avšak tá najväčšia finančná záťaž, a teda poplatok za odbornú skúšku, zostáva.

Dnes za ňu lekári platia 740 eur a zubári 1 180 eur. Za nezmyselné považuje asociácia aj to, že návrh zákona ruší povinné získanie osvedčenia napríklad pre zahraničných logopédov. Nakoľko pre dieťa je pri nácviku reči dôležité vnímať jazyk aj s jeho prirodzeným prízvukom, čo je pre väčšinu cudzincov nedosiahnuteľné. MALnS verí, že sa ešte v parlamente môže návrh upraviť k lepšiemu.

