Priplatíme si za potraviny aj vianočné darčeky, zdražovanie je pre viaceré domácnosti devastačné

Blíži sa december, počas ktorého Slováci pre vianočné sviatky nakupujú najviac. Decembrové tržby obchodníkov tak zvyčajne bývajú o desiatky percent vyššie ako počas iných mesiacov. No ako povedala analytička Wood & Company Eva Sadovská, aj tento rok si za vianočné nákupy potravín a darčekov priplatíme.

Najčastejšie darčeky sú aktuálne drahšie

Posledný štvrťrok je z pohľadu maloobchodu najsilnejším obdobím roka. V tomto období predstavujú tržby maloobchodu podľa analytičky až 28 % z tých celoročných. No ľudí ovplyvňuje vysoká inflácia, viaceré potraviny v tomto roku zaznamenávajú dvojciferné tempo rastu.





„Odhadujeme, že za tohtoročný predvianočný nákup potravín zaplatí slovenská domácnosť zhruba o 8 až 10 % viac ako vlani,“ povedala Sadovská.

Z darčekov, ktoré ľudia najčastejšie nakupujú pre svojich blízkych, sú aktuálne drahšie ako pred rokom, výrobky pre osobnú hygienu, a to o 8,4 %, hudobné nástroje o 7,7 % a šperky o 7 %. Oblečenie vychádza drahšie o 5,7 %, za knihy platíme viac o 5,4 %.

Šetria a nakupujú nevyhnutné

Od zhruba 2 do 4,5 % si priplácame aj za fotoaparáty, kávovary, počítače, športové vybavenie, obuv, bicykle či hračky. Najpomalší nárast cien spomedzi typických darčekov zaznamenali mobilné telefóny a hodinky, a to o 1,6 % a 1,1 %.





„Pre viaceré domácnosti je aktuálne zdražovanie doslova devastačné,“ konštatuje analytička. Pri nákupoch šetria, uprednostňujú nevyhnutné tovary pred luxusnejšími, resp. lacnejšie pred drahšími.





Ide predovšetkým podľa Sadovskej o nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, jedného rodiča s deťmi, seniorov či domácnosti s telesne znevýhodnenými členmi.





Medziročne nastala zmena aj pri efekte tzv. odloženej spotreby. Vlani využívali Slováci pri nákupoch, nielen predvianočných, tzv. vynútené úspory.

Spotrebiteľská dôvera sa zlepšuje

Išlo o také finančné prostriedky, ktoré si ušetrili počas lockdownov z predchádzajúcich dvoch rokov 2020 a 2021. V aktuálnom roku sa už však tento vankúš úspor podľa Sadovskej vyčerpal. To sa prejavilo aj na slabšej spotrebe domácností.

Na druhej strane, pozitívnym signálom pre obchodníkov je podľa analytičky aktuálny vývoj spotrebiteľskej nálady. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa z mesiaca na mesiac zlepšuje a v októbri dosiahol najvyššiu hodnotu od druhej polovice roka 2021.





Spotrebitelia pozitívnejšie vnímajú finančnú situáciu svojich domácností či tvorbu úspor. Priaznivejšie vidia aj vývoj celkovej hospodárskej situácie či vývoj nezamestnanosti v krajine.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

