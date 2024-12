Pripájate sa na dovolenke na verejné wifi siete? Hrozby sú veľké, najmä v hoteloch

Verejné hotelové wifi siete sú na prácu v zahraničí najnebezpečnejšie, o čosi lepšie sú na tom apartmány a dovolenkové domy.

Bezpečnosť dovolenkovej práce v zahraničí začína už na Slovensku.

Ako informovala IT spoločnosť Solitea, firmy by mali určite mať svoju virtuálnu privátnu sieť, tzv. VPN, vďaka nej je komunikácia a výmena dát šifrovaná.

V tých lepších prípadoch ju hacker prelomí až za niekoľko desiatok rokov.

Jednoduchý prístup pre hackerov





Odborník na informačné technológie z uvedenej spoločnosti Peter Gajdošech radí, že na bankové operácie by mali ľudia radšej minúť svoje mobilné dáta od operátora a nepripájať sa do banky z lokálnych verejných wifi sietí.





Verejné wifi siete, najmä v hoteloch, ponúkajú síce bezplatný prístup k internetu, spravidla však prinášajú aj veľké hrozby.

„Niektoré verejné wifi siete majú čoraz častejšie prístupový bod bez hesla, čo predstavuje veľmi jednoduchý prístup pre vás, ale aj pre hackerov. Do akéhokoľvek zariadenia sa hackeri vedia dostať pomerne jednoducho, čím získavajú kontrolu nad celou dátovou komunikáciou,“ upozornil Gajdošech.

Odpočúvanie a sledovanie

Wifi siete v apartmánoch či dovolenkových domoch sú na tom o niečo lepšie, pretože štandardne sa používateľ k prístupovému bodu musí prihlásiť pomocou hesla. Ale aj tu vidí odborník isté riziko, pretože heslá sú pomerne známe, dostupné pre všetkých ubytovaných hostí, vrátane hackerov. Chybou podľa neho tiež je, že prenajímatelia nemenia heslá veľmi často.





Využívanie verejnej wifi siete prináša veľké riziká, hackeri môžu jednoducho pristupovať k osobným údajom a heslám.

„Každé zariadenie môže byť cez takúto sieť napadnuté vírusom alebo malvérom, čiže vaša komunikácia s okolitým svetom môže byť odpočúvaná, alebo ju môže niekto sledovať. Na verejnej wifi sieti môže byť v rovnakom čase pripojený ako vy, tak aj záškodník. Prípadne, na zariadení môže byť spustený špeciálny softvér pre nonstop odpočúvanie internetovej komunikácie,“ priblížil Gajdošech.

Treba dodržiavať pravidlá

Práca, ale aj iné aktivity zo zariadení pripojených do verejnej wifi siete, môžu byť vcelku bezpečné len pri dodržaní určitých základných pravidiel.





„Každé vaše zariadenie by malo mať pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér. Mali by ste byť vždy pripojený pomocou VPN. Na zariadení by ste mali mať aktívny firewall, ktorý v počítačovej sieti blokuje alebo povoľuje sieťové prenosy,“ uviedol Gajdošech.

Pri práci na webe odporúča využívať iba šifrované pripojenie, ktorého adresa sa začína na HTTPS, nie HTTP. „Ak je to možné, na zariadení si vypnite zdieľanie súborov,“ podotkol s tým, že ak sieť ľudia nevyužívajú, mali by wifi vypnúť.





Spoločnsť Solitea má na Slovensku a v Česku približne tisíc zamestnancov. Solitea Slovensko, a. s., Bratislava je dcérskou firmou spoločnosti Solitea, a. s., so sídlom v Brne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu