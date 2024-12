Pripájanie energetických zdrojov bude mať nové pravidlá, pre výrobcov zelenej energie ide o historickú príležitosť

Pripájanie nových energetických zdrojov do siete by sa malo zmeniť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už pripravuje novú vyhlášku o pripájaní zdrojov.

Ako informovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ide o historickú príležitosť. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

Ide o zásadný dokument

„Pripravovanú vyhlášku ÚRSO možno považovať za zásadný dokument, ktorý môže vniesť jednotné pravidlá do chaosu, ktorý na Slovensku dlhé roky panoval pri pripájaní zdrojov. Ide o obrovskú príležitosť a keď ju úrad uchopí správne, môže znamenať zásadné zefektívnenie pripájacích procesov,“ povedal na margo pripravovanej vyhlášky riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Pripájanie nových zdrojov na Slovensku je podľa SAPI dlhodobým problémom. Pripájacie procesy sa podľa SAPI doteraz riadili nejednotnými pravidlami prevádzkových poriadkov distribučných spoločností. To podľa výrobcov zelenej energie spôsobovalo chaos, a v konečnom dôsledku aj vysoké množstvá zamietnutých žiadostí záujemcov o výstavbu nových zdrojov.

Zjednodušenie pripájania

SAPI aj distribučné spoločnosti si však podľa Karabu aktuálne spoločne uvedomujú, že dobre napísaná vyhláška by mohla zásadne posunúť problematiku pripájacích procesov. Pre SAPI je kľúčové, aby bolo pripájanie nových zdrojov čo najjednoduchšie.

„Som veľmi rád, že sme vo veci pripájacích procesov našli zhodu aj so zástupcami Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej,“ uviedol Karaba. Distribučky nedávno predstavili návrh desiatich liekov na zlepšenie pripájania.

Digitalizácia pripájacích procesov





„Podporujeme zámery distribučných spoločností plne digitalizovať pripájacie procesy. Žiadateľom a investorom by tiež výrazne pomohlo, ak by vedeli získavať informácie o možnostiach pripojenia do siete aj mimo limitov stanovených SEPS a tiež by pomohli úpravy niektorých dôležitých obchodných podmienok zmlúv o pripájaní,“ myslí si Karaba.





Výrobcovia zelenej energie zaslali ÚRSO viacero pripomienok. „Ak by ÚRSO pri príprave novej vyhlášky zohľadnilo naše pripomienky a návrhy, výsledkom by mohol byť dokument, ktorý zásadne urýchli rozvoj OZE, čo je, ostatne, v súlade s deklarovanými cieľmi Slovenska aj EÚ,“ konštatoval Karaba.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu