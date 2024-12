Prípad vraždy mafiána Niguta je už na súde, obžalovanej dvojici vytýčil termín pojednávania

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 8. a 9. decembra hlavné pojednávanie s Radovanom V. a Ladislavom A., ktorí sú stíhaní pre zločin úkladnej vraždy. Obžalobu na dvojicu podal Úrad špeciálnej prokuratúry v septembri tohto roku v súvislosti so smrťou príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta.

Našli sa pozostatky

Jeho pozostatky polícia vykopala 14. júla 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila následne analýza DNA.

Najvyšší súd SR potvrdil v apríli 2018 Nigutovi doživotný trest za členstvo v zločineckej skupine Róberta Okoličányho a viacero vrážd. Už vtedy bol však nezvestný a konalo sa proti nemu ako proti ušlému, pričom hľadaný bol aj Interpolom. Nigut zmizol v roku 2013 po tom, čo sa mu v lokalite Jahodná pri Košiciach nepodarilo na objednávku zavraždiť podnikateľa z Gelnice.

Štyria obvinení

Z vraždy Niguta obvinili pôvodne štyroch ľudí, okrem Radovana V. a Ladislava A. aj Františka D. ml. a Juraja B. Tí podľa medializovaných informácii spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.