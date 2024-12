Prípad hudobníka Reborna stíhaného pre extrémizmus je opäť na súde

11.2.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd by sa mal na pracovisku v Banskej Bystrici 21. februára opätovne zaoberať prípadom obžalovaného Jaroslava P., známeho ako hudobník Reborn. Toho v júni 2021 odsúdili na štyri roky nepodmienečne vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. Bol totiž uznaný za vinného zo zločinu výroby, prechovávania a rozširovania extrémistického materiálu, ktorý spáchal ako člen extrémistickej skupiny.

Distribúcia predmetov s extrémistickou symbolikou

Na základe odvolania obžalovaného však Najvyšší súd SR v septembri 2022 rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Jaroslava P. obžalovali pre distribúciu predmetov s extrémistickou symbolikou. Pred súdom sa v pôvodnom konaní bránil, že ho od detstva priťahovala slovanská a germánska mytológia. Tvrdil, že symboly použité na vyrobených tričkách a iných predmetoch ako čierne slnko a kolovrat nie sú extrémistické symboly, ale pohanské. Predmety podľa jeho slov slúžili na propagáciu jeho folk-metalovej hudby.

Spolu s Jaroslavom P. súdili aj jeho manželku Silviu P., ktorú nakoniec spod obžaloby oslobodili. Voči tomu sa odvolal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, najvyšší súd však jeho odvolanie zamietol ako nedôvodné.

Súd uznal Buchtu za vinného

Hudobníka spolu so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Š. a vtedajším predsedom Okresnej organizácie strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v Ružomberku Michalom Buchtom obvinili v máji 2018 pri operácii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) namierenej proti extrémistom.

V prípade Buchtu Špecializovaný trestný súd v októbri 2021 schválil dohodu o vine a treste. Súd ho uznal za vinného zo zločinu rozširovania extrémistických materiálov a uložil mu trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tri roky. Jakub Š. momentálne čelí súdnemu procesu, ktorý ešte nebol ukončený.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

